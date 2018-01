Quấn tiền giả quanh bụng định chuyển từ Trung Quốc về Việt Nam

Ngày 10/1, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn tiếp nhận đối tượng, tang vật vụ án vận chuyển gần 200 triệu đồng tiền giả do Phòng Cảnh sát hình sự chuyển giao để tiếp tục điều tra mở rộng.

Đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (SN 1994 thường trú tại tổ 2 khối 7, phường Hồng Hà, TP Hạ Lọng, tỉnh Quảng Ninh). (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo đó, tang vật thu giữ là 10 cọc tiền Việt Nam có mệnh giá 200.000 đồng/tờ được quấn quanh bụng Hoàng với tổng cộng 198 triệu đồng.

Trước đó, vào 16h30 ngày 1/1, tại khu vực biên giới thôn Cốc Nam (xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng), các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang đối tượng Nguyễn Huy Hoàng (SN 1994, thường trú tại tổ 2 khối 7, phường Hồng Hà, TP Hạ Lọng, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi vận chuyển tiền giả.

Hoàng khai nhận đó là tiền Việt Nam giả do một phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc vận chuyển về Việt Nam với giá 20 triệu đồng./.

