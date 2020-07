Quảng Nam khởi tố vụ tổ chức nhập cảnh trái phép và đưa hối lộ

Công an tỉnh Quảng Nam vừa khởi tố vụ án “tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” và “đưa hối lộ”.

Lực lượng chức năng phát hiện 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Quảng Nam. (Ảnh: VTC News)

Ngày 27/7, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án “tổ chức, môi giới cho người khác nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép” và “đưa hối lộ” theo điều 348 và điều 364 Bộ luật hình sự.



Ngoài ra, Công an tỉnh Quảng Nam đã tạm giữ hai người để phục vụ công tác điều tra. Công an tỉnh Quảng Nam thông tin, trong quá trình thực hiện kiểm tra, xử lý và tiến hành điều tra, các cơ quan chức năng đã thực hiện đầy đủ các quy định phòng chống dịch COVID-19.



Cũng trong sáng nay 27/7, trao đổi với báo chí, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Cơ quan công an sẽ làm việc với các cơ quan tư pháp sớm đưa ra xét xử vụ án "Tổ chức cho người khác nhập cảnh vào Việt Nam trái phép".



Đến ngày 27/7, cơ quan chức năng của TP Đà Nẵng đã phát hiện 60 người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Lực lượng chức năng đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm những người này. Theo Công an TP Đà Nẵng, ngày 11/7, Công an Đà Nẵng kiểm tra hành chính tại số 39 Dương Tử Giang (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng), phát hiện 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.



Tiếp đó ngày 16/7, Công an Đà Nẵng đã kiểm tra hành chính khách sạn East Sea (đường Loseby, Sơn Trà, Đà Nẵng) phát hiện 27 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, hiện Công an Đà Nẵng đang phối hợp các đơn vị chức năng xác minh.

Vào chiều 26/7, Công an TP Đà Nẵng cùng Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ Gao Liang Gu (Cao Lượng Cố, 42 tuổi) tại một khách sạn trên địa bàn quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Bước đầu xác định người Trung Quốc này nằm trong đường dây tổ chức đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng và Quảng Nam thời gian qua. Đối tượng được di lý về Công an Quảng Nam để tiếp tục điều tra.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết: "Vụ án sẽ sớm đưa xét xử cho bà con biết. Ngoài ra đã phát hiện một số khác nữa. Một số người đi lẻ tẻ, một số người có dấu hiệu có đường dây đưa đi. Cơ quan Công an Đà Nẵng đang phối hợp với Công an Quảng Nam tiếp tục xác minh. Hiện Công an làm rất kiên quyết, đúng người, đúng tội. Còn các địa phương khác trong cả nước cũng vậy thôi. Khi lọt biên giới thì vào bên trong nội địa. Thành phố đang triển khai rất nhiều biện pháp. Từ phường đến thành phố, thậm chí người dân phát hiện là báo Công an ngay. Mà báo thì Công an phát hiện ra và đưa đi cách ly. Hiện đang phân loại"./.



Theo hồ sơ vụ việc, chiều 18/7, tiếp nhận thông tin trình báo của người dân, Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra một khu lưu trú tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn thì phát hiện hàng chục người Trung Quốc đang lưu trú tại đây.