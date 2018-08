Ra tù 6 ngày, nam thanh niên ở Quảng Nam lại đối mặt án tù

VOV.VN - Công an huyện Định Quán (Đồng Nai) đang tạm giữ đối tượng vào viện trộm tiền đi cá độ. Trong khi, công an tỉnh Quảng Nam đang truy bắt nghi can đâm chết người vì không vay được tiền để cá độ.