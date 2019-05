Rúng động 3 người trong một gia đình tử vong ở Bình Dương

Sáng 27/5, người dân ở phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương bàng hoàng phát hiện 3 người trong một gia đình tử vong tại phòng trọ gần khu vực đường ray xe lửa thuộc khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, trong đó người phụ nữ đang có thai.

Hiện trường vụ án được phong tỏa.

Các nạn nhân tử vong là người cùng trong một gia đình gồm người chồng tên Cường (37 tuổi), vợ là Nguyễn Thị Hằng (31 tuổi, cùng quê Thanh Hóa), con gái 4 tuổi. Trong đó, chị Hằng đang mang thai sắp sinh.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, sau nhiều lần gọi điện thoại không liên lạc được, người làm chung công ty với anh Cường đến phòng trọ tìm đồng nghiệp.

Hiện trường vụ án.

Người này gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy anh Cường trả lời, khi nhìn qua cửa sổ thì nhìn thấy vợ con anh Cường nằm chết trong phòng trọ, trên người có vết thương chảy máu, anh Cường cũng được phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ. Sự việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng.

Đến 14h chiều cùng ngày, công an tỉnh Bình Dương vẫn đang phong tỏa hiện trường để thực hiện công tác khám nghiệm, điều tra vụ việc./.



Tiến Dũng/ VOV- TPHCM