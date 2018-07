Rúng động, người làm thuê bị chủ đánh đập, tra tấn dã man ở Gia Lai

Thông tin trên báo Lao Động cho biết, gia đình chị Y Nhiêu - ảnh (23 tuổi, ở thôn Pêng Siêl, xã Đak Pét, huyện Đak Glei, tỉnh Kon Tum) vừa đưa chị này đến trình báo cơ quan công an vì đã bị hành hạ khi đi làm thuê cho một nhà chủ ở Gia Lai. (Ảnh: Lao Động) Thông tin trên báo Giao Thông dẫn lời Đại tá Lê Mạnh Hùng, Trưởng công an huyện Đăk Glei (Kon Tum) xác nhận thông tin việc chị Y Nhiêu vừa trốn thoát khỏi nhà chủ ở Gia Lai. Y Nhiêu trở về nhà với nhiều vết thương khủng khiếp trên cơ thể và được đưa đi chữa trị tại trung tâm Y tế huyện Đăk Glei. (Ảnh: Lao Động) Do vụ việc có tính chất nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn tỉnh Gia Lai nên công an huyện đã mời người nhà của Y Nhiêu lên xác minh thông tin đồng thời hướng dẫn gia đình viết đơn trình báo gửi công an tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Lao Động) Theo thông tin trên Lao Động và Giao Thông, Y Nhiêu làm giúp việc gia đình cho một chủ quán cà phê tên là Nga. Căn nhà của bà này nằm trong một con hẻm trên đường Lý Thái Tổ, thuộc tổ 3, phường Thống Nhất (TP Pleiku, Gia Lai). (Ảnh: Lao Động) Theo trình báo của Y Nhiêu trên Lao Động, khoảng đầu tháng 6 vừa qua, bà Nga cho rằng Y Nhiêu lấy của bà này 1 tỷ đồng. Cứ mỗi câu nói không của cô gái này, bà Nga lại dùng thanh sắt, khúc gỗ có đóng đinh đập lên người, thậm chí còn dùng cả bàn là nóng ủi lên người cô gái. Không chịu nổi, Y Nhiêu bỏ trốn. (Ảnh: Lao Động) Bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei cho biết, Y Nhiêu có di chứng bỏng để lại sẹo toàn thân. Ngoài ra, còn có vết thương nhiễm trùng ở 2 bên tai, ngón tay cái bàn tay phải bị nhiễm trùng có mủ và hoại tử... (Ảnh: Lao Động) Thông tin trên báo Giao Thông còn cho biết, theo lời kể lại của Y Nhiêu, có lúc bà chủ tra tấn cô gái bằng cách dùng thang sắt hơ nóng rồi dí lên người; có lúc dùng dao phay xẻo từng nhát vào tay; đỉnh đầu chi chít sẹo là do bà này dùng sắt nhọn chọc vào; dùng búa đập răng không được bà này lấy kìm bẻ nhổ; rồi dùng kìm để cắt tai... Đại diện lãnh đạo phòng PC 45 công an Gia Lai cho biết đang trong quá trình xác minh làm rõ thông tin của vụ việc này.(Ảnh: Giao Thông)

