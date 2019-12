San lấp mặt bằng, phát hiện thi thể cháy đen ở Bình Dương

Trước đó, công nhân đang san lấp mặt bằng làm khu dân cư đang xây dựng ngay bên đường Mỹ Phước Tân Vạn, thuộc phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An thì phát hiện một thi thể cháy đen nằm dưới một hố sâu.

Công an thị xã Thuận An đang khám nghiệm hiện trường. Ảnh PD.

Nơi phát hiện xác chết là 1 bãi đất trống rộng hàng ngàn m2 thuộc dự án xây dựng khu dân cư, ít người qua lại.



Ngay sau đó, vụ việc đã được trình báo cơ quan chức năng. Lực lượng công an và đại diện Viện Kiểm sát thị xã Thuận An đến hiện trường khám nghiệm tử thi. Do thi thể không còn nguyên vẹn nên chưa xác định được giới tính.

Thi thể cháy đen được phát hiện dưới hố sâu. Ảnh PD.

Sau khi hoàn tất khám nghiệm, thi thể được đưa về nhà xác Bệnh viện thị xã Thuận An để tiếp tục điều tra./.