Sang chơi nhà hàng xóm, bé gái 13 tuổi bị hiếp dâm

Công an huyện Kbang, tỉnh Gia Lai vừa bắt đối tượng Phạm Ngọc Sinh (SN 1975, trú tại thôn 1, xã Tú An, thị xã An Khê) để điều tra hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Đối tượng Phạm Ngọc Sinh

Cụ thể, vào 9h ngày 6/6, cháu T.N (SN 2008, xã Sơ Pai, Kbang, Gia Lai) đến nhà rẫy của Phạm Ngọc Sinh ở thôn 4, xã Sơ Pai, huyện Kbang, Gia Lai chơi. Tại đây, Sinh đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu T.N.



Đến ngày 8/6, bà nội của cháu N đến cơ quan công an huyện Kbang tố cáo hành vi của Sinh. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Kbang đã nhanh chóng điều tra, xác định đối tượng Phạm Ngọc Sinh là người thực hiện hành vi hiếp dâm.



Ngày 12/6, công an huyện Kbang ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Phạm Ngọc Sinh về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.



Hiện Công an huyện Kbang đang tiếp tục điều tra, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Cơ quan công an cũng khuyến cáo các bậc phụ huynh cần nâng cao nhận thức, quan tâm, quản lý con em mình, nhất là các em nữ ở độ tuổi vị thành niên, tránh hậu quả xấu xảy ra./.