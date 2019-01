Sau ẩu đả, một công an xã tử vong

PC_Article_AfterShare_1

Nạn nhân là ông Dương Văn Đạo (37 tuổi), là công an viên Công an xã Long Thọ. Vụ việc xảy ra khoảng 23h đêm 16/1.

Nhận tin báo có một vụ ẩu đả tại khu vực ấp 4, xã Long Thọ, công an xã tới hiện trường giải quyết, nhưng khi tới nơi thì phát hiện ông Đạo đã nằm gục trên đường với vết thương ở ngực. Được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân đã tử vong.

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, giữa ông Đạo và Đỗ Duy Ân (29 tuổi, ngụ cùng xã) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát, Ân đâm ông Đạo tử vong.

Gây án xong, Ân bỏ trốn và đến sáng nay (17/1), đối tượng đã ra đầu thú. Công an huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng đang điều tra nguyên nhân xảy ra án mạng./.

