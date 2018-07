Ngày 10/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Tây Hồ đang điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản, bắt Nguyễn Bá Lợi (Nghệ An), tạm trú phường Phú Thượng, Tây Hồ về hành vi Trộm cắp tài sản.

Theo điều tra, Lợi là lái xe kiêm sửa chữa điện nước của Công ty Đại Việt Cổ, ở phường Xuân La.

Đêm 7/7, Lợi đột nhập vào trụ sở công ty Đại Việt Cổ, phá két sắt trộm 3,45 tỷ đồng và 8.600 USD.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ./.