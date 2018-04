Siêu trộm cầm dao, đột nhập tiệm vàng khoắng tài sản trị giá 700 triệu

Ngày 1/4, thông tin từ Công an huyện Tân Kỳ, Nghệ An cho biết, hiện đơn vị đang phối hợp với phòng hình sự Công an tỉnh Nghệ An tích cực điều tra vụ kẻ gian đột nhập tiệm vàng lấy đi nhiều tài sản có giá trị trên địa bàn.

Hình ảnh tên trộm đột nhập tiệm vàng trộm tài sản được camera an ninh ghi lại.

Trước đó, Công an huyện Tân Kỳ nhận được trình báo của chủ tiệm vàng Ngọc Khánh có địa chỉ tại khối 3, thị trấn Tân Kỳ, huyện Tân Kỳ, Nghệ An về việc, rạng sáng 3 ngày trước, lợi dụng đêm tối không có người, kẻ gian đã đột nhập vào tiệm vàng lấy đi một khối lượng tài sản lớn.

Chị Dương Thị Thành (trú cùng địa chỉ) - người làm công cho tiệm vàng là người đầu tiên phát hiện ra sự việc.

"Khoảng 6h ngày 29/3, tôi đến mở cửa hàng thì phát hiện tủ bị cạy, nhiều vàng tây, bạc bị kẻ gian lấy mất” – chị Thành nói và cho biết khi kiểm tra cả 4 tầng, người phụ nữ này phát hiện tên trộm đột nhập từ tầng 4.

Rất may, chủ nhà chỉ để vàng tây, bạc ở ngoài còn vàng thật cất trong két sắt nên không mất.

Camera an ninh của cửa hàng ghi lại kẻ trộm đột nhập lúc rạng sáng, nghi can đã leo lên tầng 4 của tiệm vàng, phá cửa đột nhập vào nhà sau đó cạy tủ lấy đi một số trang sức bằng vàng tây và bạc.

Theo hình ảnh camera ghi lại, tên trộm rất chuyên nghiệp và nguy hiểm, trang bị dao bấm, cao khoảng hơn 1,7 m, thuận tay trái, chân đi khập khiễng. Theo chủ tiệm vàng này, tổng trị giá tài sản bị lấy đi là khoảng 700 triệu đồng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.

Lộ diện hai kẻ cướp ngân hàng ở Sài Gòn qua camera an ninh VOV.VN - Hình ảnh camera ghi nhận, 2 nghi can gây ra vụ cướp ngân hàng ở TPHCM có dáng người cao to (khoảng 30 tuổi) bịt kín mặt, đi xe máy hiệu Exciter đời cũ.