“Siêu trộm” chuyên đột nhập nhà dân lúc sáng sớm sa lưới

Ngày 19/9, Công an huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Luận (SN 1983, trú tại xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) về tội “Trộm cắp tài sản”.



Lê Văn Luận đã thực hiện trót lọt 19 vụ trộm đến thời điểm sa lưới.

Trước đó, cuối tháng 7/2019, Công an huyện Nghĩa Đàn nhận được trình báo, chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, trên địa bàn xã Nghĩa Hội huyện Nghĩa Đàn liên tiếp xảy ra 4 vụ trộm cắp tài sản.

Những vụ trộm đều có đặc điểm giống nhau về thời gian, cụ thể kẻ gian đều lợi dụng thời điểm sáng sớm khi người dân đi làm, không có ai ở nhà, đối tượng lẻn vào nhà rồi dùng búa đập phá tủ gỗ hoặc két sắt để lấy trộm nhiều tài sản có giá trị như vàng, tiền, máy tính xách tay…



Quá trình điều tra, Công an huyện Nghĩa Đàn cũng nhận được thông tin trong khoảng thời gian này, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu cũng xảy ra một số vụ mất trộm tài sản tại nhà dân với thủ đoạn tương tự.



Ngay sau đó, Công an huyện Nghĩa Đàn đã quyết định xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ, truy bắt đối tượng phạm pháp. Quá trình rà soát các đối tượng, Ban chuyên án thấy Lê Văn Luận có nhiều biểu hiện bất minh về thời gian và tiền bạc.



Sau khi củng cố đầy đủ các bằng chứng liên quan, cuối tháng 8/2019, Công an huyện Nghĩa Đàn bắt giữ đối tượng. Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai nhận, trong thời gian qua đã thực hiện 19 vụ trộm cắp với tổng giá trị tài sản lên tới 170 triệu đồng. Trong đó, có 4 vụ trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn và 15 vụ tại huyện Quỳnh Lưu.



Cơ quan CSĐT Công an huyện Nghĩa Đàn đã thu giữ 10 chỉ vàng, 1 máy tính xách tay và 10 triệu đồng tiền mặt là vật chứng trong các vụ trộm cắp do Luận gây ra.



Hiện vụ án đang được cơ quan điều tra Công an huyện Nghĩa Đàn tiếp tục làm rõ./.