“Siêu trộm” cuỗm hàng trăm lượng vàng trong 6 năm tại Quảng Nam

Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đơn vị vừa trao trả 4,975 tỷ đồng tiền mặt và 225 lượng vàng cho chủ tiệm vàng K.H.P. (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam).

Trong đó, hơn 4,975 tỷ đồng tiền mặt là tang vật công an thu được khi kẻ gây ra vụ trộm vàng chấn động là Nguyễn Đức Tuấn (SN 1991, trú khối phố Châu Trung, phường Cẩm Nam, TP Hội An) mang hơn 230 lượng vàng đi bán, 225 lượng vàng còn lại là tang vật Tuấn giao nộp cho công an sau khi bị bắt giữ.

Chủ tiệm vàng bị nhân viên trộm đã nhận lại gần 5 tỷ đồng và 225 lượng vàng.

Trước đó, ngày 15/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện hai anh em Tuấn ra Đà Nẵng bán hơn 230 lượng vàng Tây không rõ nguồn gốc, gồm: Nhẫn, dây chuyền, mặt dây chuyền, bông tai và lắc tay.

Trên các loại trang sức có những ký hiệu: “T.DANH 610” của Công ty Thanh Danh, “K.LOAN610” của Công ty Kim Loan, “K.HAO610” của Công ty Kim Hảo và một số vàng ký hiệu của các công ty khác.

Khi được mời làm việc, ban đầu hai anh em Tuấn không chứng minh được nguồn gốc số vàng mình mang đi bán.

Chân dung kẻ trộm hàng trăm lượng vàng của chủ trong vòng 6 năm.

Qua quá trình điều tra, Tuấn khai nhận từ năm 2012 đến năm 2018, Tuấn làm việc tại tiệm vàng K.H.P.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Trong khoảng thời gian này, Tuấn thường xuyên trộm vàng của cửa hàng.

Sau đó, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp tục khám xét nhà riêng của nghi phạm này và thu giữ thêm gần 200 lượng vàng tây các loại.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Tại Cơ quan điều tra, Tuấn khai nhận, do chủ tiệm vàng tin tưởng nên giao cho Tuấn trông coi cửa hàng. Lợi dụng việc này, Tuấn đã lấy cắp mỗi ngày một ít./.

Vụ cướp tài sản ở chợ Long Biên: “Chủ ki-ốt giằng co với tên cướp“ VOV.VN - Một người dân buôn bán ở chợ cho biết, nghe thấy tiếng động, bà giật mình tỉnh dậy thì thấy chủ ki-ốt đang giằng co với tên cướp.

Thanh Ba/VTC News

PC_Article_AfterShare_1