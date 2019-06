Sở Y tế Nghệ An đề nghị xử lý nghiêm đối tượng tấn công nữ điều dưỡng

Ngày 25/6, trao đổi với phóng viên ông Dương Đình Chỉnh – GĐ Sở Y tế Nghệ An cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, ông đã cùng các cán bộ Sở Y tế trực tiếp đến thăm nữ điều dưỡng đang được điều trị tại bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An. Bản thân ông cũng như các cán bộ trong ngành vô cùng bức xúc trước thái độ coi thường pháp luật của các đối tượng trên. Sở Y tế cũng đã có công văn gửi Công an tỉnh Nghệ An đề nghị nhanh chóng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan đến vụ việc.



Ngay sau khi nhận được thông tin, ông Dương Đình Chỉnh- GĐ Sở Y tế Nghệ An đã trực tiếp đến thăm nữ điều dưỡng bị hành hung.

Công văn nêu rõ: “Đây là sự việc hết sức nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm lý của nữ điều dưỡng Nguyễn Thị Phương cũng như tâm lý của nhân viên y tế tại Trung tâm y tế huyện Qùy Châu nói riêng và nhân viên y tế trong toàn ngành nói chung. Sở Y tế Nghệ An đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Qùy Châu khẩn trương điều tra, xác minh sự việc và xử lý nghiêm đối tượng hành hung cán bộ y tế khi họ đang thực thi nhiệm vụ khám bệnh cho bệnh nhân theo đúng quy định của pháp luật.



Đại tá Mai Hồng Hà – Trưởng công an huyện Qùy Châu, Nghệ An cho biết, bước đầu xác định hai đối tượng liên quan đến sự việc là Võ Tiến Dũng (trú tại thị trấn Tân Lạc, huyện Qùy Châu), người phụ nữ là vợ của Dũng. Cơ quan điều tra cũng đang triệu tập hai vợ chồng Dũng nhưng hiện cả 2 đều không có mặt tại địa phương.



Như VOV.VN đã thông tin trước đó, vào khoảng 21’30’ ngày 21/6, một nhóm thanh niên có đưa một bệnh nhân với vết thương ở bàn tay đến Trung tâm Y tế Quỳ Châu. Nhóm này đưa bệnh nhân đi thẳng vào khu vực phòng tiểu phẫu của Khoa ngoại.



Thời điểm này, phòng tiểu phẫu đang khóa nên nhóm người đứng ngoài chửi bới. Nghe tiếng ồn, kíp trực Khoa Ngoại Sản đi sang, xem xét tình hình và đưa bệnh nhân vào Phòng tiểu phẫu để kiểm tra và xử lý vết thương.



Sau khi đưa bệnh nhân vào trong phòng tiểu phẫu, kíp trực gồm 1 bác sỹ và 2 điều dưỡng đều vào làm thủ thuật cho bệnh nhân. Khoảng 5 phút sau, có 1 bệnh nhân khác lại vào viện (bệnh nhân này không liên quan nhóm trước). Do đang làm thủ thuật nên bác sỹ cử điều dưỡng Nguyễn Thị Phương ra đón và xem xét bệnh nhân.



Khi nữ điều dưỡng Phương ra khỏi phòng tiểu phẫu, nhóm thanh niên lại tiếp tục có lời lẽ xúc phạm. 2 người (1 nam, 1 nữ) trong nhóm đã tiến tới dùng chân đạp, tay đấm, túm tóc, bóp cổ điều dưỡng này.



Phát hiện sự việc, cán bộ y tế, bảo vệ đến can ngăn thì hai đối tượng mới dừng lại và bỏ đi. Bị hành hung, điều dưỡng Nguyễn Thị Phương đã được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nghệ An để điều trị và theo dõi.

Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra công an huyện Qùy Châu tiếp tục làm rõ./.