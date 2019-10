Tài xế xe ôm bị đồng nghiệp đoạt mạng vì tranh giành khách

Ngày 5/10, Cơ quan điều tra Công an TP Vinh (Nghệ An) đã khởi tố đối tượng Nguyễn Hữu Toàn (phường Lê Lợi, TP. Vinh) về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người.

Nguyễn Hữu Toàn tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào chiều 24/9, ông Ng.H.C. (61 tuổi, trú phường Hưng Bình, TP Vinh, làm nghề xe ôm) đang đứng bên đường Phan Bội Châu (phường Quán Bàu, TP Vinh) thì bị người đàn ông lao vào đánh. Bị tấn công bất ngờ, ông C không kịp phản ứng, cho đến khi bị đánh gục xuống đường.



Nạn nhân sau đó được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, ông C đã tử vong. Người thân ông C đã làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan điều tra.



Biết không thể trốn tránh, Toàn đã đến Công an phường Quán Bàu đầu thú. Công an phường đã chuyển hồ sơ và chuyển Toàn lên Cơ quan CSĐT Công an TP Vinh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.



Theo lời khai của Toàn, vì bản thân cũng làm nghề xe ôm, quá trình hành nghề giữa Toàn và ông C. có mâu thuẫn liên quan đến việc tranh giành khách.

Sau khi Toàn giành được khách chở đi về thì bị ông C. đánh chảy máu mũi. Bị đánh đau, Toàn đi về nhà rửa vết thương rồi chiều tối cùng ngày, Toàn quay lại, lao vào dùng hai tay đánh ông C. liên tục.