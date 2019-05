Tạm giam kẻ chém vợ cũ trong ngày cưới

Ngày 26/5, Công an huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) cho biết, đơn vị này vừa quyết định khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Sơn Út Nhên (34 tuổi, ngụ xã Thạnh Thới An) để điều tra về hành vi Cố ý gây thương tích.

Nạn nhân trong vụ việc là chị Cao Thị La (34 tuổi, vợ cũ của Nhên) và ông Dương Văn Hòa (50 tuổi, cùng ngụ xã Thạnh Thới An).

Sơn Út Nhên tại cơ quan điều tra. Theo Công an huyện Trần Đề, trong hơn một tuần bị tạm giữ hình sự, Nhên thừa nhận hành vi phạm tội. Bị can khai rằng, lý do gây án là vì mâu thuẫn với vợ cũ về chuyện cấp dưỡng cho con chung của hai người.



Được biết, 10 năm trước, Nhên với chị La tự làm đám cưới rồi sống với nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn. Hai người sau đó chia tay vì Nhên thường xuyên đánh vợ.

Năm 2017, TAND huyện Trần Đề ra quyết định không công nhận Nhên và chị La là vợ chồng. Con gái của hai người được tòa án giao cho Nhên nuôi và chị La có nhiệm vụ cấp dưỡng (mỗi tháng khoảng 600.000 đồng).

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Tối 14/5 vừa qua, Nhên xuất hiện tại đám cưới của chị La và anh Thái Anh Kiệt. Tại đây, Nhên lớn tiếng mắng chửi vợ cũ. Được mọi người khuyên can, Nhên bỏ về nhà mình.

Tuy nhiên, hơn một giờ đồng hồ sau, Nhên quay lại tiệc cưới và trên tay cầm hai con dao.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Thấy chị La bỏ chạy, Nhên đuổi theo chém vợ cũ 3 nhát vào vùng vai và ngực. Lo cháu gái gặp nguy hiểm, ông Hòa chạy đến can ngăn thì bị Nhên chém gục ngã./.