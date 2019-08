Tạm giam nữ cán bộ Sở Nội vụ nghi làm lộ đề thi công chức

Cơ quan An ninh điều tra- Công an tỉnh Phú Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bà Vũ Thị Thái Hòa, chuyên viên Phòng Tổ chức - công chức - viên chức thuộc Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên để điều tra tội “Cố ý làm lộ bí mật nhà nước”.

Tháng 11/2018, UBND tỉnh Phú Yên tổ chức Kỳ thi tuyển công chức để tuyển chọn 180 công chức vào 24 nhóm ngành thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương. Do sau đó có đơn tố cáo tiêu cực nên đến giữa tháng 6, Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên mới ra thông báo kết quả kỳ thi, chỉ có 141 thí sinh trúng tuyển trong tổng số 879 thí sinh dự thi.

Một thí sinh nguyên là cán bộ hợp đồng, công tác tại một đơn vị thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã có đơn tố cáo bà Vũ Thị Thái Hòa có hành vi nhận tiền để chạy trúng tuyển tại kỳ thi tuyển công chức.

UBND tỉnh Phú Yên đã giao Thanh tra tỉnh xác minh. Sau đó, hồ sơ được chuyển sang cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh.

Kết quả ban đầu xác định, bà Hòa đã chuyển nội dung tài liệu kỳ thi ra ngoài cho thí sinh này nhưng vì không trúng tuyển, thí sinh này đã làm đơn tố cáo.

Ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh Phú Yên khẳng định vụ việc sai tới đâu sẽ xử tới đó và sớm chuyển hồ sơ cho Cơ quan điều tra./.