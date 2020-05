Tạm giữ 61 đối tượng thuê khách sạn, sử dụng ma túy tại Tiền Giang

Chiều ngày 10/5, Lãnh đạo Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy -Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đã tạm giữ 61 đối tượng nam, nữ thuê khách sạn để sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện trường vụ việc.

Khoảng 3h30 ngày 10/5, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy- công an tỉnh Tiền Giang tổ chức lực lượng kiểm tra hành chính khách sạn Thảo Yến (thuộc xã Đạo Thạnh, Thành phố Mỹ Tho). Tại thời điểm kiểm tra, trong 6 phòng của khách sạn, lực lượng công an phát hiện 61 đối tượng gồm có cả nam lẫn nữ đang có biểu hiện "phê" ma túy.



Qua test nhanh, trong nhóm 61 đối tượng này, cơ quan công an phát hiện 57 nam nữ dương tính với ma túy. Kiểm tra hiện trường, lực lượng làm nhiệm vụ cũng đã tạm giữ nhiều tang vật có liên quan như: dụng cụ sử dụng ma túy, loa nhạc… để phục vụ cho việc “bay lắc” và "chơi" ma túy.

Dẫn giải các đối tượng ra xe.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng này khai nhận đã thuê phòng nghỉ để sử dụng ma túy. Hiện cơ quan công an cũng đang tạm giữ nhóm nam nữ thanh thiếu niên để tiếp tục điều tra xử lý về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Đồng thời công an cũng đã lập hồ sơ để xử lý cơ sở kinh doanh vì để xảy ra tình trạng tổ chức sử dụng ma túy.