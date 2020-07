Tạm giữ chủ doanh nghiệp vận chuyển, tàng trữ gần 200m3 gỗ tại Gia Lai

Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an tỉnh Gia Lai đã thi hành lệnh tạm giữ đối với ông Nguyễn Quốc Hùng (SN 1976, ở thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê) để điều tra hành vi buôn bán, tàng trữ lâm sản trái phép.

Một góc trong xưởng gỗ của doanh nghiệp Hùng Ny.

Cụ thể, sau khi phát hiện vụ việc vào ngày 29/6, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Gia Lai đã phối hợp cùng Đội kiểm lâm cơ động số 3, Hạt Kiểm lâm huyện Chư Sê (thuộc Chi cục Kiểm lâm Gia Lai) tổ chức đo đếm khối lượng gỗ tại xưởng của DNTN Hùng Ny trong 3 ngày. Kết quả, lực lượng chức năng xác nhận có 2.047 hộp gỗ thuộc chủng loại căm xe và bằng lăng, quy tròn là 193m3. Chủ doanh nghiệp không xuất trình được giấy tờ hợp pháp cho lượng gỗ này.



Tại cơ quan điều tra, Hùng khai nhận, thời gian gần đây đã mua gỗ lậu trôi nổi từ nhiều nguồn khác nhau để tập kết về nhà xưởng, trà trộn với một phần nhỏ số gỗ có giấy tờ hợp pháp. Tại đây, Hùng tiến hành gia công, sau đó xuất đi bán ở các địa phương khác.

Theo kết quả trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế và Buôn lậu, Công an tỉnh Gia Lai, trong nhiều tháng nay, vào ban đêm, các xe chở gỗ lậu cho Hùng đa phần đều xuất phát từ một điểm tập kết cách đường biên giới, giáp danh xã Ia Mơr, huyện Chư Prông chừng 2 km. Các xe này men theo đường mòn, đi trên một phần đường quốc lộ 14C, sau đó về xã Ia Hlôp, huyện Chư Sê, rồi theo đường liên xã về thị trấn Chư Sê. Đây là các xe loại 7 chỗ ngồi đã được tháo hết băng ghế chỉ để lại ghế tài xế. Đặc biệt, trên mỗi xe đều có sẵn các biển số giả khác nhau để thay đổi liên tục, nhằm tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng. Có thời điểm 2 xe cùng mang 1 BKS.

Tại khu vực xưởng gỗ của DNTN Hùng Ny cũng được trang bị nhiều camera an ninh ở nhiều góc khác nhau nhằm phát hiện sự theo dõi của lực lượng chức năng. Trước khi xe chở gỗ nhập gỗ vào kho, các đối tượng đã đi rà soát quanh khu vực nhà xưởng để đảm bảo an toàn về việc không bị theo dõi, bắt quả tang. Xưởng gỗ ở gần khu vực dân cư nên các đối tượng đã cắt cử nhiều người cảnh giới sẵn sàng báo tin khi phát hiện lực lượng công an. Điều này đã gây khó khăn cho các trinh sát trong công tác truy bắt. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 5 giờ ngày 29/6, các lực lượng chức năng công an tỉnh Gia Lai phối hợp với lực lượng kiểm lâm ập vào, bắt quả tang../.