Tạm giữ hình sự đối tượng giết người, vứt xác trên vệ cỏ

Trước đó vào ngày 27/5, Công an tỉnh Bắc Ninh nhận được tin báo về việc phát hiện một người đàn ông nằm chết trên vệ cỏ sát bờ hồ, tại khu vực hồ điều hòa Văn Miếu, thuộc phường Võ Cường, TP Bắc Ninh. Trên thi thể nạn nhân có nhiều vết thương tích, nghi ngờ do bị sát hại.



Ngay sau khi nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với Công an TP Bắc Ninh và các đơn vị nghiệp vụ tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác định nạn nhân là ông Nguyễn Văn Đậu, SN 1969 ở Khu 3, phường Đại Phúc, TP Bắc Ninh.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Tú. (Ảnh: Công an cung cấp)

Xác định vụ việc có dấu hiệu của vụ án hình sự đặc biệt nghiêm trọng, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự xác lập chuyên án truy xét để huy động lực lượng phối hợp tổ chức điều tra. Tuy nhiên do vụ việc xảy ra vào ban đêm (khoảng 03h sáng), tại nơi vắng vẻ, không có nhân chứng; đặc biệt ngay sau khi xảy ra vụ án, trời đổ mưa rất to, hiện trường vụ án bị xáo trộn, dấu vết không còn nguyên vẹn, gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng trong việc truy bắt tìm ra thủ phạm.



Với quyết tâm cao của toàn thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sỹ tham gia Chuyên án cùng sự hỗ trợ tích cực của các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, sau hơn 15 ngày tập trung cao, đến ngày 11/6/2019, các lực lượng đã làm rõ, bắt giữ đối tượng gây ra vụ án trên là Nguyễn Ngọc Tú, SN 2000, ở xóm Trằm, thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang khi đối tượng đang lang thang trú trọ tại nhà nghỉ Tây Phương ở KĐT mới thị trấn Chờ, Yên Phong Bắc Ninh. Tại Cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Ngọc Tú đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.



Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh (PC02) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Ngọc Tú SN 2000, ở xóm Trằm, thôn 5, xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang về tội “Giết người, Cướp tài sản” được quy định tại Điều 123, 168 Bộ luật hình sự năm 2015.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng./.

