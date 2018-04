Tạm giữ hình sự tài xế xe buýt tông 2 xe máy khiến 5 người thương vong

Ngày 5/4, thông tin từ cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An cho biết, hiện đơn vị đang tạm giữ hình sự lái xe Nguyễn Hữu Dũng (SN 1985, trú xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) để điều tra về hành vi vi phạm quy định tham gia giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn.

Tài xế Nguyễn Hữu Dũng được xác định là người điều khiển chiếc xe buýt hãng Đông Bắc liên quan đến vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng vào trưa 4/4 khiến 2 người tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương nặng.

Theo đó, vào khoảng 13h ngày 4/4, xe buýt Đông Bắc mang BKS: 37B - 000.95 do tài xế Nguyễn Hữu Dũng điều khiển lưu thông trên QL46 theo hướng huyện Thanh Chương - TP.Vinh. Khi đến xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, phương tiện này xảy ra va chạm với 1 chiếc xe máy kẹp 3 không đội mũ bảo hiểm mang BKS: 37E1 - 382.39 lưu thông ngược chiều.

Chưa dừng lại ở đó, chiếc xe buýt tiếp tục lao sang bên trái đường va chạm với 1 chiếc xe máy mang BKS 37H7 – 8466 lưu thông ngược chiều.

Vụ tai nạn khiến 2 người trên xe máy 37D – 000.95 tử vong tại chỗ, 3 người khác bị thương nặng được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Được biết tài xế Nguyễn Hữu Dũng đã làm việc tại hãng xe buýt Đông Bắc hơn 1 năm nay. Chiếc xe buýt vẫn còn hạn kiểm định.

Ngay sau khi nhận được tin báo, CSGT Công an huyện Nam Đàn, Nghệ An đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Chiều cùng ngày, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho gia đình để mai táng theo phong tục của địa phương. Tài xế xe buýt cũng đã tự đến cơ quan Công an huyện Nam Đàn xin khai báo sau đó.

Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn tiếp tục làm rõ./.

