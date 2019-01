Tạm giữ một số cán bộ QLTT vụ “làm luật” tại nhà thầy lang

PC_Article_AfterShare_1

Ngày 12/1, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Đội trưởng đội QLTT số 8 (Cục QLTT Nghệ An) xác nhận hiện một số cán bộ của đội liên quan đến vụ việc bị tố lấy tiền thầy lang đã bị công an tạm giữ. Đoàn trưởng đoàn công tác cũng đã bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra. Cơ quan công an cũng đã niêm phong chiếc máy tính của các cán bộ liên quan đến vụ việc.

Hình ảnh nhóm cán bộ QLTT làm việc tại nhà thầy lang.

Qua điều tra ban đầu, các cán bộ quản lý thị trường này có dấu hiệu lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ để nhận tiền của công dân.

Trước đó, ngay sau khi nhận phản ánh về vụ việc, Công an huyện Thanh Chương đã làm việc với các bên liên quan, trích xuất dữ liệu camera an ninh của gia đình ông Vi Văn Hùng và tạm giữ chiếc phong bì liên quan đến sự việc.

Ông Vi Văn Hùng cho biết nhóm cán bộ QLTT đã “gợi ý” đưa 6 triệu đồng và ông đã nộp đủ số tiềm này cho các cán bộ.

Như đã thông tin, ngày 4/12/2018, một tổ công tác thuộc Đội QLTT số 8, Cục QLTT Nghệ An đã vào nhà thầy lang Vi Văn Hùng (SN 1959, trú tại xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương, Nghệ An). Theo thầy lang này, nhóm cán bộ QLTT đi xe biển xanh, mặc sắc phục vào “kiểm tra” theo đơn phản ánh.

Sau đó nhóm cán bộ này đã thông báo với những vi phạm trong hành nghề ông sẽ bị phạt số tiền từ 60 – 70 triệu đồng. Khi ông Vi Văn Hùng “xin” thì được gợi ý đưa 6 triệu đồng. Toàn bộ buổi làm việc của nhóm cán bộ QLTT tại nhà thầy lang đã được camera ghi lại. Tuy nhiên sau đó “trần tình” với cấp trên, nhóm cán bộ này cho biết mình chỉ đi “bốc thuốc”.

Hiện sự việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ./.

