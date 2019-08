Tấn công cả bác sĩ lẫn công an vì nghĩ con mình không được quan tâm

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Đinh Việt Bắc (SN 1982, trú tại thôn Dinh Tần, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định) về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Công an thành phố Ninh Bình lấy lời khai bị can Đinh Việt Bắc. Ảnh: conganninhbinh

Trước đó, khoảng 3h15 ngày 9/8 tại khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình, ca trực do bác sỹ Lê Trần Cương làm tổ trưởng tiếp nhận bệnh nhi là Đinh Diễm Trà My (SN 2017, trú tại thôn Dinh Tần, xã Yên Bằng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định), con của Đinh Việt Bắc, với vết thương trên trán.

Sau khi tiếp nhận, bác sỹ Lê Trần Cương và điều dưỡng Bùi Thị Thu Hà đã thăm khám, sơ cứu vết thương cho cháu My, đồng thời hỏi nguyên nhân cháu bị thương tích để đưa ra chẩn đoán chính xác.

Đinh Việt Bắc yêu cầu bác sỹ xử lý ngay vết thương và nói đây là con Bắc. Sau khi thăm khám xác định vết thương không nguy hiểm, bác sỹ Cương chỉ đạo điều dưỡng Hà tiến hành sơ cứu, băng vết thương và yêu cầu Đinh Việt Bắc cung cấp thông tin cá nhân của cháu My.

Do lúc này có một số bệnh nhân vào cấp cứu nên bác sỹ Cương ra bàn làm việc tại hành lang thực hiện cấp cứu cho số bệnh nhân trên. Thấy bác sỹ Lê Trần Cương ra ngoài, Đinh Việt Bắc cho rằng bác sỹ không quan tâm chữa trị cho con gái mình nên đã chửi mắng, yêu cầu bác sỹ Cương phải xử lý ngay vết thương cho con gái anh ta trong khi điều dưỡng Hà vẫn đang làm nhiệm vụ sơ cứu băng bó vết thương cho cháu My.

Không những thế Bắc còn lao vào đánh bác sỹ Cương. Khoảng 5-7 phút sau khi sơ cứu băng vết thương cầm máu xong cho cháu My, bác sỹ Cương làm y lệnh chuyển lên khoa Răng – Hàm – Mặt để các bác sỹ chuyên khoa khâu vết thương theo quy định, Đinh Việt Bắc tiếp tục đe dọa bác sỹ Cương.

Trước tình hình đó, Bệnh viện đã gọi điện báo cho Công an phường Nam Thành. Nhận được tin báo, Công an phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình đã nhanh chóng có mặt giải quyết sự việc. Tuy nhiên Đinh Việt Bắc không hợp tác mà còn tấn công Trung tá Phạm Văn Hải – Trưởng Công an phường Nam Thành, buộc lực lượng Công an phải khống chế, bắt giữ Đinh Việt Bắc.

Tại cơ quan điều tra, Đinh Việt Bắc khai nhận hành vi vi phạm của mình, bản thân Đinh Việt Bắc đã có tiền án về tội Gây rối trật tự công cộng.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Ninh Bình đang khẩn trương điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật./.