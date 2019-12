Tân Giám đốc Công an Đồng Nai chỉ huy triệt xóa tụ điểm phức tạp

Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, lực lượng công an tỉnh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Vũ Hồng Văn vừa ra quân triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội.

Hình ảnh lực lượng công an đột kích quán bar Cosmo (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Cụ thể, đêm 7, rạng sáng 8/12, các lực lượng Công an tỉnh đã đồng loạt ra quân triệt xóa các tụ điểm, đảm bảo trật tự giao thông, trật tự đô thị, xử lý các đối tượng tụ tập, điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, nẹt pô trên các tuyến đường, tập trung tại các quán bar, karaoke để mua bán và sử dụng các chất ma túy.

Các lực lượng chức năng đã bắt giữ trên 200 phương tiện của các đối tượng đua xe, lạng lách, đánh võng, nẹt pô; tạm giữ nhiều đối tượng có hành vi đốt pháo trái phép, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Tang vật thu giữ là ma túy (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai)

Lực lượng công an tỉnh đồng loạt bất ngờ đột kích các tụ điểm phức tạp về hình sự ma túy. Tại thời điểm kiểm tra, có hàng trăm trường hợp là khách hàng và nhân viên phục vụ đang hoạt động, hàng chục đối tượng đang “lắc lư” theo nhạc, trên bàn và dưới gầm bàn phát hiện nhiều viên dạng thuốc (nghi là ma túy) do các đối tượng vứt lại khi thấy lực lượng chức năng, hàng chục bình hút shisa.

Tiến hành kiểm tra nhanh số người có mặt tại các quán nêu trên, phát hiện trên 100 trường hợp có kết quả dương tính với chất ma túy.

Hiện nay, Công an tỉnh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật./.