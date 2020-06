TAND huyện Tuy Đức xin lỗi hai người bị kết án oan

Sáng nay 5/6, tại UBND xã Đắk Buk So (huyện Tuy Đức, Đắk Nông), TAND huyện Tuy Đức đã công khai xin lỗi hai công dân bị kết án oan, là Nguyễn Văn Võ và Nguyễn Thị Thưởng (trú thôn 3, xã Đắk Buk So).



Ông Nguyễn Văn Hồng, Chánh án TAND huyện Tuy Đức phát biểu tại buổi xin lỗi

Tại buổi xin lỗi, ông Nguyễn Văn Hồng, Chánh án TAND huyện Tuy Đức cho biết, năm 2008, vợ chống ông Võ, bà Thưởng có bán cho hai người dân trên địa bàn một mảnh đất. Sau đó hai người này đã làm đơn khởi kiện ông Võ và bà Thưởng ra tòa án để giải quyết.



Trong quá trình giải quyết vụ án dân sự, Tòa án nhân dân huyện Tuy Đức thấy rằng, ông Võ, bà Thưởng có dấu hiệu hình sự nên đã đình chỉ vụ án dân sự, chuyển hồ sơ cho VKSND huyện Tuy Đức đề nghị Công an huyện Tuy Đức khởi tố, điều tra vụ án hình sự.



Năm 2018, TAND huyện Tuy Đức đã xét xử và tuyên ông Võ và bà Thưởng 2 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, sau khi có kháng cáo, TAND tỉnh Đắk Nông đã tuyên hủy bản án sơ thẩm, giao cho Công an huyện Tuy Đức điều tra lại. Sau 9 tháng điều tra lại, ngày 21/9/2019, Công an huyện Tuy Đức đã ban hành quyết định đình chỉ vụ án hình sự, đình chỉ điều tra bị can, hủy bỏ các biện pháp ngăn chặn đối với ông Võ, bà Thưởng vì hết thời hạn điều tra vụ án, không chứng minh được hành vi phạm tội.

Ông Nguyễn Văn Võ và bà Nguyễn thị Thưởng tại buổi xin lỗi công khai

“Trong quá trình tiến hành tố tụng, chúng tôi nhận thấy việc Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Tuy Đức đã khởi tố, bắt tạm giam và đưa ra xét xử ông Võ, bà Thưởng về tội Lạm dụng chiếm đoạt tài sản là oan sai. Các cơ quan tiến hành tố tụng trong huyện xin chân thành công khai xin lỗi ông Võ, bà Thưởng và gia đình ông bà về những thiệt hại mà chúng tôi gây ra”, ông Nguyễn Văn Hồng, Chánh án TAND huyện Tuy Đức phát biểu.



Cán bộ gây oan sai vắng mặt khiến người bị oan bức xúc



Đại diện ban tổ chức cho biết: Ông Võ, bà Thưởng đề nghị TAND huyện Tuy Đức mời những người mà ông bà cho rằng gây oan sai và người tố cáo phải có mặt tại buổi xin lỗi công khai ngày hôm nay. TAND huyện Tuy Đức đã gửi giấy mời cho 15 người (13 cán bộ và 2 người tố cáo) nhưng những người này vắng mặt.



Tại buổi xin lỗi, ông Võ rất bức xúc kể lại quá trình mình bị oan sai, gây ra những tổn thất không thể bù đắp về tinh thần lẫn vật chất. Ông Võ cũng rất bức xúc khi những cán bộ trực tiếp gây oan sai cho mình không có mặt tại buổi xin lỗi./.