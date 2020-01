Tăng cường hàng trăm chiến sỹ về cơ sở bảo đảm an ninh trật tự

Sáng nay 16/1, Công an tỉnh Điện Biên tổ chức Lễ ra quân, tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sỹ xuống cơ sở bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ Đại hội Đảng các cấp và các ngày lễ lớn trong năm 2020. Đồng thời phát động hưởng ứng thực hiện Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia trong các cơ quan khối thi đua nội chính của tỉnh.

Điện Biên tăng cường hàng trăm cán bộ chiến sĩ về cơ sở.

Tại lễ ra quân, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, việc tăng cường cán bộ, chiến sỹ xuống cơ sở đảm bảo an ninh trật tự là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục của Công an tỉnh Điện Biên, bởi qua công tác tăng cường cơ sở “3 cùng” với nhân dân, lực lượng công an đã chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, tham mưu giải quyết nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn.

Từ đó đấu tranh có hiệu quả với các tổ chức, các nhóm đối tượng có hành vi lợi dụng tôn giáo, dân tộc, xâm phạm đến an ninh quốc gia, gây ra các vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong nhân dân ngay tại cơ sở.



Xác định năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng như: Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng; là năm cuối nhiệm kỳ, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra. Đồng thời cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Trong bối cảnh đó, các thế lực thù địch, phản động sẽ tập trung gia tăng các hoạt động chống phá, đặt ra những khó khăn, thách thức lớn. Do đó việc tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sỹ xuống cơ sở với hơn 1.000 lượt trong năm 2020, thực hiện nhiệm vụ tại nhiều địa bàn trọng điểm của tỉnh Điện Biên như: Mường Nhé, Điện Biên, Điện Biên Đông, Nậm Pồ… sẽ nhằm mục tiêu bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp nói chung, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn khu vực biên giới trọng điểm như Điện Biên nói riêng, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang cận kề.

Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết, Công an tỉnh Điện Biên cũng sẽ đồng thời tổ chức tấn công truy quét các loại tội phạm, đảm bảo an ninh an toàn, tập trung vào những đối tượng hoạt động có tổ chức, những đối tượng cờ bạc, trộm cắp, hoạt động tín dụng đen. Tập trung lực lượng xóa các tụ điểm về ma túy để các đối tượng này không có điều kiện các hành vi vi phạm pháp luật./.