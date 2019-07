Tên cướp bắn bảo vệ Chi nhánh ngân hàng Vietcombank ở Thanh Hóa

Ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ nổ súng tại chi nhánh ngân hàng Vietcombank. Một bảo vệ bị trúng đạn khi giằng co với tên cướp.

Chi nhánh ngân hàng nơi kẻ bịt mặt bắn bảo vệ để cướp tiền

Theo đó, vào khoảng 11h ngày 25/7, tại Chi nhánh ngân hàng Vietcombank huyện Tĩnh Gia (thuộc khu tái định cư xã Hải Yến, huyện Tĩnh Gia), một đối tượng bịt mặt, đi xe máy tới và dùng súng bắn vào bảo vệ ngân hàng nhằm thị uy để cướp tiền.

“Đối tượng bắn 1 đến 2 phát đạn vào nhân viên bảo vệ và phía trong ngân hàng. Hậu quả khiến người bảo vệ bị thương. Sau khi nổ súng, đối tượng đã không cướp được tiền mà nhanh chóng lên xe tẩu thoát” – ông Dũng nói.

Được biết, nhân viên bảo vệ trúng đạn phải khâu 5 mũi ở đùi. Công an huyện Tĩnh Gia sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường. Bước đầu, công an ghi nhận có 3 vỏ đạn trên nền nhà.

Đối tượng bịt mặt đi xe máy mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An. Hiện, công an huyện Tĩnh Gia, Công an tỉnh Thanh Hóa đang khẩn trương điều tra và truy bắt đối tượng./.