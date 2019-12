Thanh niên 16 tuổi đi cướp điện thoại cùng “con nợ”

Ngày 2/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố các bị can đối với Trần Đức Lương (SN 1998, ngụ tại xã Đức Quang), và N.V.T (SN 2003, ngụ tại xã Đức An) cùng trú huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) về tội "Cướp tài sản".

Trần Đức Lương (trái) và N.V.T (Ảnh: Công an Hồng Lĩnh)

Theo tài liệu cơ quan điều tra, vào tối ngày 23/11/2019, N.V.T đến gặp Trần Đức Lương để yêu cầu Lương trả tiền nợ. Tuy nhiên, do không có tiền trả nên Lương đã rủ T. cùng đi kiếm “con mồi” để cướp tài sản nhằm trả nợ cho T. và kiếm tiền tiêu xài.



Sau khi bàn bạc kế hoạch, khoảng 19h10 cùng ngày, Lương cùng T. điều khiển xe mô tô đi dọc đê La Giang cách QL 1A khoảng 1km thì phát hiện một đôi nam nữ đi xe đạp điện theo hướng ngược lại, hai đối tượng lập tức quay xe đuổi theo.

Đến đoạn vắng, Lương và T. đã điều khiển xe gắn máy vượt lên chặn đầu xe. Lúc này Lương nhảy xuống khống chế, tấn công cướp điện thoại di động nhãn hiệu Oppo A3S trị giá khoảng 2,5 triệu đồng, sau đó cả hai nhanh chóng tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã nhanh chóng phối hợp với các đơn vị có liên quan, tổ chức lực lượng, tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, soát xét, sàng lọc các đối tượng, đồng thời xác lập chuyên án để đấu tranh làm rõ. Lương và T. bị cơ quan cảnh sát bắt giữ sau 1 tuần gây án.