Thanh niên mạo danh Tuấn “khỉ” bị hạn chế nhận thức

Cục Cảnh sát Hình sự (Bộ Công an) vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Cà Mau mời người mạo danh Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ" - nghi can dùng súng AK bắn chết 5 người ở huyện Củ Chi, TP. HCM) gọi cho 'hiệp sĩ' Nguyễn Thanh Hải... đề nghị “dàn xếp” để ra đầu thú, lên làm việc.



Theo nguồn tin, người được mời là anh S.Q.K (21 tuổi, ngụ ấp 7, xã Khánh Hòa, huyện U Minh, Cà Mau).

Làm việc với cơ quan chức năng, anh K. thừa nhận, do đọc báo có biết vụ Tuấn "khỉ" bắn người ở sòng bạc. Khi biết được số điện thoại của ông Nguyễn Thanh Hải (ngụ TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương), đã mạo danh mình là Tuấn "khỉ" nhờ ông Hải đưa đi đầu thú. Mục đích anh mạo danh Tuấn "khỉ" là để “chọc phá chơi”.



Sau khi gọi điện xong, thì anh S.Q.K. bị vợ la nên gỡ bỏ sim. “Anh này có chứng nhận tâm thần, bị hạn chế về nhận thức nên đã được đưa về gia đình sau khi làm việc xong. Vụ việc được xử lý như thế nào còn chờ ý kiến cấp trên.”, một cán bộ Công an tỉnh Cà Mau nắm về vụ việc cho biết.



Về phía công an huyện U Minh xác nhận: Cục Hình sự có về địa phương mời một thanh niên làm việc về việc mạo danh Tuần “khỉ”. “Nếu đúng là anh K. thì anh này bị bệnh tâm thần, có sổ theo dõi ở địa phương. Anh K. sống cùng vợ con. Ở địa phương chưa từng sai phạm hay làm gì gây mất trật tự công cộng.”, một cán bộ huyện U Minh thông tin./.