Thêm 2 đối tượng bị bắt trong vụ bảo kê chợ Long Biên

1. Vụ bảo kê chợ Long Biên: Chiều 4/1, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt tạm giam, khám xét nhà với hai đối tượng Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính") và Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến "hói"), liên quan đến vụ bảo kê chợ Long Biên và dọa giết nữ phóng viên VTV. Tong ảnh: Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội - Nguyễn Văn Viện thông tin về vụ việc. (Ảnh: Trọng Phú) Trước đó, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến vụ việc này gồm: Dương Quốc Vương (50 tuổi, tức Vương "Lợn"), Nguyễn Mạnh Long (56 tuổi, tức Long "Cao") và Lê Thanh Hải (55 tuổi, tức Hải "Gió") về hành vi Cưỡng đoạt tài sản theo điều 170 Bộ luật hình sự 2015. Trong ảnh: "Ông trùm" Hưng "kính". (Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam) 2. Vụ làm giả giấy tờ rút 13 tỷ đồng: Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hà Nội cho biết, vừa phá thành công chuyên án làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội. Đáng nói là, trong vụ án này, Trưởng phòng giao dịch của ngân hàng đã “bắt tay” với tội phạm thực hiện trót lọt vụ rút 13 tỷ đồng của một khách hàng. Trong ảnh: Các đối tượng và tang vật vụ án (Ảnh: Công an TPHCM) 3. Người đàn ông đánh đập, cắt tai vợ sau ly hôn: Mặc dù đã ly hôn nhưng ông Nguyễn Văn Một (49 tuổi, ngụ huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) nhiều lần tìm cách gặp mặt bà Nguyễn Thị Như H. (39 tuổi, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Sáng 3/1, bà H. đang ở nhà cha mẹ ruột tại thôn Nhị Dinh 3, thì ông Một tìm đến. Nói chuyện được một lúc, ông Một bất ngờ khống chế, dùng dao cắt nhiều nhát vào tay, cổ, lưng và tai của bà H. Nghe tiếng kêu cứu của bà H. người thân chạy vào can ngăn, đưa nạn nhân đến bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cấp cứu. (ảnh minh họa) 4. Nổ súng hỗn chiến trong quán bar: Xảy ra mâu thuẫn trong quán Bar & Lounge, khi thấy Nguyễn Bảo Trung (31 tuổi, ngụ TP Tuy Hòa, Phú Yên) vào nhà vệ sinh, Trần Huy Vũ (22 tuổi, ngụ huyện Phú Hòa, Phú Yên) cùng bạn là Lê Triệu Mẫn (24 tuổi, ngụ phường 2, TP Tuy Hòa) đi theo để đánh Trung. Thấy vậy, nhóm thanh niên ngồi cùng bàn với Trung chạy vào nhà vệ sinh thì Vũ bỏ chạy. Nhóm của Trung chạy theo dùng dao đâm Vũ bị thương. Một thanh niên trong nhóm của Trung dùng súng tự chế loại bắn bi bắn vỡ cửa kính. Tiếp đó, thanh niên này cầm súng chỉa vào bàn nhóm của Vũ đang ngồi. Cả nhóm náo loạn bỏ chạy. 5. Trộm tài sản ở trường học còn đốt hồ sơ để sưởi ấm: 3 đối tượng cùng trú tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An khai nhận, sau khi uống rượu say rủ nhau vào trường học, dùng đá đập vỡ các cửa kính để lẻn vào trộm cắp tài sản trị giá khoảng 20 triệu đồng, bán lấy tiền tiêu xài. Vì thời tiết quá lạnh nên các đối tượng đã dùng lửa đốt giấy để sưởi ấm. 6. Vụ châm lửa giết con riêng của bạn đồng tính rồi tự thiêu bất thành: Một lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Xuân Phương (SN 1970, ngụ thôn 8, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. (ảnh minh họa) 7. Khởi tố đối tượng tham ô tiền đền ơn đáp nghĩa: Từ năm 2014 đến tháng 6/2017, Nguyễn Thị Hoa (SN 1962, trú thị xã Ayun Pa), nguyên thủ quỹ phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Ia Pa, Gia Lai) chiếm đoạt số tiền hơn 134 triệu đồng từ kinh phí hỗ trợ mai táng phí, tiền tuất bệnh binh cho người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội tại địa phương để sử dụng mục đích cá nhân. Ngoài ra, Nguyễn Thị Hoa còn chiếm dụng số tiền hơn 18 triệu đồng từ quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện Ia Pa.

1. Vụ bảo kê chợ Long Biên: Chiều 4/1, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt tạm giam, khám xét nhà với hai đối tượng Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính") và Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến "hói"), liên quan đến vụ bảo kê chợ Long Biên và dọa giết nữ phóng viên VTV. Tong ảnh: Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội - Nguyễn Văn Viện thông tin về vụ việc. (Ảnh: Trọng Phú) Chiều 4/1, Công an TP Hà Nội cho biết đã bắt tạm giam, khám xét nhà với hai đối tượng Nguyễn Kim Hưng (tức Hưng "kính") và Nguyễn Hữu Tiến (tức Tiến "hói"), liên quan đến vụ bảo kê chợ Long Biên và dọa giết nữ phóng viên VTV. Tong ảnh: Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội - Nguyễn Văn Viện thông tin về vụ việc. (Ảnh: Trọng Phú) Trước đó, cơ quan công an đã tiến hành khởi tố và bắt tạm giam 3 đối tượng liên quan đến vụ việc này gồm: Dương Quốc Vương (50 tuổi, tức Vương "Lợn"), Nguyễn Mạnh Long (56 tuổi, tức Long "Cao") và Lê Thanh Hải (55 tuổi, tức Hải "Gió") về hành vi Cưỡng đoạt tài sản theo điều 170 Bộ luật hình sự 2015. Trong ảnh: "Ông trùm" Hưng "kính". (Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam) 2. Vụ làm giả giấy tờ rút 13 tỷ đồng: Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hà Nội cho biết, vừa phá thành công chuyên án làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội. Đáng nói là, trong vụ án này, Trưởng phòng giao dịch của ngân hàng đã “bắt tay” với tội phạm thực hiện trót lọt vụ rút 13 tỷ đồng của một khách hàng. Trong ảnh: Các đối tượng và tang vật vụ án (Ảnh: Công an TPHCM) Phòng Cảnh sát Hình sự - CATP Hà Nội cho biết, vừa phá thành công chuyên án làm giả giấy tờ tài liệu của cơ quan tổ chức, lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại một ngân hàng trên địa bàn TP Hà Nội. Đáng nói là, trong vụ án này, Trưởng phòng giao dịch của ngân hàng đã “bắt tay” với tội phạm thực hiện trót lọt vụ rút 13 tỷ đồng của một khách hàng. Trong ảnh: Các đối tượng và tang vật vụ án (Ảnh: Công an TPHCM) 3. Người đàn ông đánh đập, cắt tai vợ sau ly hôn: Mặc dù đã ly hôn nhưng ông Nguyễn Văn Một (49 tuổi, ngụ huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) nhiều lần tìm cách gặp mặt bà Nguyễn Thị Như H. (39 tuổi, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Sáng 3/1, bà H. đang ở nhà cha mẹ ruột tại thôn Nhị Dinh 3, thì ông Một tìm đến. Nói chuyện được một lúc, ông Một bất ngờ khống chế, dùng dao cắt nhiều nhát vào tay, cổ, lưng và tai của bà H. Nghe tiếng kêu cứu của bà H. người thân chạy vào can ngăn, đưa nạn nhân đến bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cấp cứu. (ảnh minh họa)

Mặc dù đã ly hôn nhưng ông Nguyễn Văn Một (49 tuổi, ngụ huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) nhiều lần tìm cách gặp mặt bà Nguyễn Thị Như H. (39 tuổi, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam). Sáng 3/1, bà H. đang ở nhà cha mẹ ruột tại thôn Nhị Dinh 3, thì ông Một tìm đến. Nói chuyện được một lúc, ông Một bất ngờ khống chế, dùng dao cắt nhiều nhát vào tay, cổ, lưng và tai của bà H. Nghe tiếng kêu cứu của bà H. người thân chạy vào can ngăn, đưa nạn nhân đến bệnh viện Đa khoa Vĩnh Đức, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam cấp cứu. (ảnh minh họa) 4. Nổ súng hỗn chiến trong quán bar: Xảy ra mâu thuẫn trong quán Bar & Lounge, khi thấy Nguyễn Bảo Trung (31 tuổi, ngụ TP Tuy Hòa, Phú Yên) vào nhà vệ sinh, Trần Huy Vũ (22 tuổi, ngụ huyện Phú Hòa, Phú Yên) cùng bạn là Lê Triệu Mẫn (24 tuổi, ngụ phường 2, TP Tuy Hòa) đi theo để đánh Trung. Thấy vậy, nhóm thanh niên ngồi cùng bàn với Trung chạy vào nhà vệ sinh thì Vũ bỏ chạy. Nhóm của Trung chạy theo dùng dao đâm Vũ bị thương. Một thanh niên trong nhóm của Trung dùng súng tự chế loại bắn bi bắn vỡ cửa kính. Tiếp đó, thanh niên này cầm súng chỉa vào bàn nhóm của Vũ đang ngồi. Cả nhóm náo loạn bỏ chạy.



Xảy ra mâu thuẫn trong quán Bar & Lounge, khi thấy Nguyễn Bảo Trung (31 tuổi, ngụ TP Tuy Hòa, Phú Yên) vào nhà vệ sinh, Trần Huy Vũ (22 tuổi, ngụ huyện Phú Hòa, Phú Yên) cùng bạn là Lê Triệu Mẫn (24 tuổi, ngụ phường 2, TP Tuy Hòa) đi theo để đánh Trung. Thấy vậy, nhóm thanh niên ngồi cùng bàn với Trung chạy vào nhà vệ sinh thì Vũ bỏ chạy. Nhóm của Trung chạy theo dùng dao đâm Vũ bị thương. Một thanh niên trong nhóm của Trung dùng súng tự chế loại bắn bi bắn vỡ cửa kính. Tiếp đó, thanh niên này cầm súng chỉa vào bàn nhóm của Vũ đang ngồi. Cả nhóm náo loạn bỏ chạy. 5. Trộm tài sản ở trường học còn đốt hồ sơ để sưởi ấm: 3 đối tượng cùng trú tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An khai nhận, sau khi uống rượu say rủ nhau vào trường học, dùng đá đập vỡ các cửa kính để lẻn vào trộm cắp tài sản trị giá khoảng 20 triệu đồng, bán lấy tiền tiêu xài. Vì thời tiết quá lạnh nên các đối tượng đã dùng lửa đốt giấy để sưởi ấm.

3 đối tượng cùng trú tại xã Châu Quang, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An khai nhận, sau khi uống rượu say rủ nhau vào trường học, dùng đá đập vỡ các cửa kính để lẻn vào trộm cắp tài sản trị giá khoảng 20 triệu đồng, bán lấy tiền tiêu xài. Vì thời tiết quá lạnh nên các đối tượng đã dùng lửa đốt giấy để sưởi ấm. 6. Vụ châm lửa giết con riêng của bạn đồng tính rồi tự thiêu bất thành: Một lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Xuân Phương (SN 1970, ngụ thôn 8, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. (ảnh minh họa) Một lãnh đạo VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Thị Xuân Phương (SN 1970, ngụ thôn 8, xã Ea Đar, huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra, làm rõ về hành vi giết người. (ảnh minh họa) 7. Khởi tố đối tượng tham ô tiền đền ơn đáp nghĩa: Từ năm 2014 đến tháng 6/2017, Nguyễn Thị Hoa (SN 1962, trú thị xã Ayun Pa), nguyên thủ quỹ phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Ia Pa, Gia Lai) chiếm đoạt số tiền hơn 134 triệu đồng từ kinh phí hỗ trợ mai táng phí, tiền tuất bệnh binh cho người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội tại địa phương để sử dụng mục đích cá nhân. Ngoài ra, Nguyễn Thị Hoa còn chiếm dụng số tiền hơn 18 triệu đồng từ quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện Ia Pa.

Từ năm 2014 đến tháng 6/2017, Nguyễn Thị Hoa (SN 1962, trú thị xã Ayun Pa), nguyên thủ quỹ phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện Ia Pa, Gia Lai) chiếm đoạt số tiền hơn 134 triệu đồng từ kinh phí hỗ trợ mai táng phí, tiền tuất bệnh binh cho người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội tại địa phương để sử dụng mục đích cá nhân. Ngoài ra, Nguyễn Thị Hoa còn chiếm dụng số tiền hơn 18 triệu đồng từ quỹ đền ơn đáp nghĩa huyện Ia Pa.