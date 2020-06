Thi thể bé trai 5 tuổi bị trói tay, phát hiện ở mép suối

Thi thể nạn nhân bị trói



Chiều ngày 10/6, trao đổi với phóng viên một lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, quá trình khám nghiệm hiện trường bước đầu xác định nạn nhân tử vong do ngạt khí, không phát hiện dấu vết tác động của ngoại lực. Hiện các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An vẫn đang khẩn trương làm rõ sự việc.

Người thân, bà con hàng xóm đến chia sẻ, động viên gia đình trước nỗi đau quá lớn.

Thời điểm phát hiện, bé trai đã tử vong thi thể dưới mép suối, cách đó khoảng 30 m có một căn nhà hoang, nạn nhân bị trói chặt chân, tay. Phía miệng nạn nhân bị quấn băng keo, trên đầu có chiếc áo trùm lên. Hiện trường phát hiện thi thể bé trai là khu rừng cách trục đường chính khoảng hơn 200 m, cách nhà nạn nhân hơn 10 km.

Ngay sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Liên quan đến sự việc, hiện cơ quan điều tra đã tạm giữ Đ.N.H (17 tuổi, nam sinh lớp 11, trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) để phục vụ điều tra. Bước đầu nam sinh này cũng thừa nhận có liên quan đến cái chết của bé trai 5 tuổi.

Cụ thể, vào cuộc điều tra, trích xuất camera công an xác định Đ.N.H là người cuối cùng tiếp xúc với bé trai trước thời điểm nạn nhân mất tích nên đã triệu tập để làm rõ. H. thừa nhận có liên quan đến vụ việc và nam sinh này đã dẫn cơ quan điều tra đến hiện trường xảy ra sự việc.

H là đối tượng nghiện các loại game bạo lực, có nội dung bắt cóc, trinh thám. Vì ám ảnh game, H nghĩ ra việc bắt cóc và giấu cháu bé. Sau khi mọi người đi tìm, nam sinh này sẽ đóng vai “người hùng” và tìm để “giải cứu” cho nạn nhân. Tuy nhiên khi cơ quan chức năng vào cuộc nam sinh đã quá sợ hãi, dẫn đến sự việc đau lòng.

Hai gia đình rất thân thiết với nhau

Được biết, nam sinh Đ.N.H ở cách nhà cháu bé khoảng 300m. Thường ngày cháu V.Đ vẫn hay đến nhà của nam sinh để chơi. Gia đình nam sinh và bé trai khá thân với nhau.

Trước đó, vào chiều ngày 7/6, cháu H.Tr.V.Đ (5 tuổi, trú tại xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu) xin bố mẹ sang nhà hàng xóm cách đó khoảng 300 m chơi. Đến tối không thấy con về, gia đình hoảng hồn đi tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy con đâu. Gia đình tiếp tục nhờ dân làng đi tìm đồng thời trình báo lên chính quyền địa phương và Công an huyện Quỳnh Lưu để được giúp đỡ.

Khu vực ngôi nhà hoang phát hiện thi thể bé trai.

Đến chiều ngày 9/6, gia đình đau xót khi thi thể bé trai được tìm thấy dưới suối cạnh một căn nhà hoang, tại vùng rừng ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An cách nhà cháu bé hơn 10 km.

Để phục vụ công tác điều tra công an đã triệu tập Đ.N.H (trú tại xã Quỳnh Tam, học sinh lớp 11, trường THPT Quỳnh Lưu 4). Đ.N.H là người đã tiếp xúc với cháu V.Đ trước thời điểm mất tích.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra khẩn trương làm rõ./.