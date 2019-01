Thiếu niên 15 tuổi đâm chết người ở Long An

Ngày 8/1, Công an tỉnh Long An cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thành Phát (15 tuổi, ngụ phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An) để làm rõ về hành vi “Giết người”.

Hiện trường vụ án mạng.

Tại đây, Phát dùng dao đâm chết anh Tiến rồi bỏ trốn.

Khuya 7/1, Phát hẹn anh Tiến (18 tuổi, ngụ TX. Kiến Tường) ra khu dân cư ở TP Tân An để nói chuyện và giải quyết mâu thuẫn.

Đáng nói, sau khi đâm chết nạn nhân, Phát còn khoe trên mạng xã hội.

Nhận tin báo, Công an phường 6, Công an TP. Tân An và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Long An có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ án mạng.

Khuya cùng ngày, Phát được gia đình đưa đến cơ quan công an để trình diện./.

