Thiếu tiền mua ma túy, rủ nhau vào trường học cướp tài sản của học sinh

Ngày 29/10, cơ quan CSĐT công an huyện Lập Thạch cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Phi Hùng, sinh năm 2000 và Nguyễn Văn Nam, sinh năm 1998, đều trú tại thôn Xuân Me, xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch về hành vi cướp tài sản.

Bị can Nguyễn Phi Hùng (bìa trái) và Nguyễn Văn Nam bị bắt tạm giam 3 tháng để điều tra

Trước đó, ngày 16/10, công an huyện Lập Thạch, Vĩnh Phúc nhận được tin báo của chị Lê Thị H, ở thôn Xuân Me, xã Bàn Giản, huyện Lập Thạch trình báo về việc khoảng 13h30 phút, ngày 15/10, con trai chị là cháu T.Đ.D, sinh năm 2012, bị một thanh niên cướp 1 dây chuyền bạc, trị giá khoảng 600.000 đồng.



Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an huyện Lập Thạch đã chỉ đạo tập trung lực lượng xác minh, điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 18h cùng ngày, công an huyện đã làm rõ đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản của cháu D là Nguyễn Phi Hùng và Nguyễn Văn Nam.

Tại Cơ quan điều tra Nguyễn Phi Hùng và Nguyễn Văn Nam khai nhận, do cần tiền để mua ma túy để sử dụng nên Nguyễn Phi Hùng rủ Nguyễn Văn Nam là người cùng thôn đi vào trường tiểu học ở xã Bàn Giản cướp dây chuyền của học sinh. Khoảng 13h30' ngày 15/10, Nam dùng xe máy chở Hùng đến sân vận động xã Bàn Giản để Hùng xuống xe đi bộ vào trường Tiểu học Bàn Giản cướp tài sản, còn Nam đứng ở đó chờ.

Tiếp đó, Hùng một mình đi vào trường Tiểu học Bàn Giản rồi đi đến khu nhà vệ sinh thì gặp cháu Trần Đức Duy và cướp 1 dây chuyền bạc. Sau khi cướp được dây chuyền, hai đối tượng mang đến cửa hàng vàng bạc Ngọc Minh Quang ở thôn Hoàng Sơn, xã Tử Du bán được 190.000đ. Số tiền này, Hùng và Nam dùng để mua ma túy và sử dụng hết.