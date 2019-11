Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu: 8 đối tượng thừa nhận đưa người sang Anh

Chiều 4/11, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cho biết, thông tin có người đi vào TP.HCM đánh lô đề chứ không sang Anh chỉ là trên mạng xã hội. Qua hồ sơ của công an đã điều tra thì hồ sơ 24 người mà người thân không liên lạc được, trong số này có 3 người đã liên hệ về gia đình, chỉ còn 21 người chưa có thông tin. Hiện các gia đình đang rất buồn, họ vẫn hy vọng con em mình không trong số 39 người gặp nạn ở Anh.



Về 8 đối tượng bị công an Nghệ An bắt giữ, ông Nguyễn Hữu Cầu cho biết trong số này có người thân làm việc bên Anh, thấy làm ăn được nên từ bên Anh họ móc nối về Việt Nam để tổ chức cho những ai muốn sang Anh thì sang đó họ đón.

“Có người nộp đến 49.000 USD, tức là gần 1 tỷ đồng, có người nộp 600-700 triệu đồng để đi. Những người nghi vấn ở bên Anh đều đi qua cửa khẩu Nội Bài, bay hợp pháp. Còn sang nước thứ ba là việc của họ bên đó, còn khi xuất cảnh ở đây là đi từ sân bay Nội Bài chứ không phải đi chui lủi qua Lào, Campuchia” – ông Nguyễn Hữu Cầu thông tin.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An

Trước câu hỏi liệu đây có phải là đường dây chuyên nghiệp? – Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu nhận định có thể đây không phải chuyên nghiệp nhưng cũng đưa người đi trót lọt từ năm 2017, 2018. Số khác liên quan cơ quan công an đang nghi vấn chủ yếu đi từ tháng 4 đến tháng 8/2019.

“Ngày 23/10/2019 nhận được thông tin thì ngày 24/10 chúng tôi khai thác các nguồn về nghi vấn có người Việt Nam trong số nạn nhân. Đến ngày 27/10, chúng tôi lập chuyên án trinh sát để đấu tranh. Đến 2/11, chúng tôi nghe lại toàn bộ tình hình thì thấy cần khởi tố vụ án để ngăn chặn các đối tượng bỏ trốn. Do đó lập danh sách đối tượng nghi vấn, soát xét xem họ đưa ai đi, từ đó khởi tố vụ án, bắt 8 người” – Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An tông tin và cho biết hiện các đối tượng cơ bản thừa nhận hành vi về việc đưa người sang Anh.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu cũng cho biết Công an tỉnh Nghệ An đã từng xử lý 3 vụ đưa người ra nước ngoài trái phép chứ không phải lần đầu. Vừa qua Công an tỉnh Nghệ An khởi tố vụ 3 bị can, đón bắt đối tượng từ nước ngoài về ngay tại sân bay.

Ông Nguyễn Hữu Cầu cũng nhấn mạnh, vụ việc xảy ra tại Anh thì kết luận là do cơ quan chức năng của họ giải quyết. Còn ở Việt Nam, hành vi đưa người Việt Nam xuất khẩu lao động mà không thông quan cơ quan Nhà nước là bất hợp pháp. Đó là tội tổ chức hoặc môi giới cho người khác ra nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An cũng cho rằng, người lao động sang Anh làm nhiều việc để kiếm thêm thu nhập nhưng nếu biết là sang chỉ trồng cỏ hay đi chui lủi thì chắc chắn gia đình không bao giờ cho con em mình đi vì số tiền bỏ ra rất lớn mà lại gặp rủi ro.

“Việt Nam là điểm đến an toàn và môi trường đầu tư lý tưởng, không phải cứ ra nước ngoài mới làm ăn được. Quan trọng là họ không có đủ thông tin, bị lôi vào luồng, cứ nghĩ đi về là có tài sản” – ông Nguyễn Hữu Cầu lưu ý./.