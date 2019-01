Thông tin bé trai bị “bắt cóc nhốt trong hẻm” ở Hải Phòng là bịa đặt

PC_Article_AfterShare_1

Mấy ngày gần đây, trên mạng xã hội Facebook bất ngờ xuất hiện thông tin “một bé trai bị bắt nhốt” để bán sang Trung Quốc. Phát hiện sự việc, một công nhân đã báo Công an huyện Thủy Nguyên (TP Hải Phòng), bắt giữ 3 đối tượng. Kèm thông tin trên là hình ảnh một cháu bé mặc áo đồng phục học sinh đang nằm trên giường, phần mặt và chân tay bị bọc kín bằng túi nilon... Ngay sau đó, thông tin trên đã được nhiều tài khoản cá nhân trên mạng xã hội bình luận, chia sẻ khiến không ít người hoang mang, lo lắng.

Hình ảnh về thông tin một vụ bắt cóc trẻ em bán sang Trung Quốc ở Hải Phòng được đăng tải trên mạng xã hội

Trên cổng TTĐT Công an TP Hải Phòng ngày 21/1 dẫn lời Đại tá Lê Văn Dương, Trưởng Công an huyện Thủy Nguyên, khẳng định, thông tin về vụ việc trên là hoàn toàn bịa đặt. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an huyện đã kiểm tra, xác minh. Kết quả cho thấy không có việc bé trai bị “băt cóc nhốt trong hẻm nhỏ”.

Theo tìm hiểu, thông tin bịa đặt trên xuất phát từ trò đùa của một nhóm học sinh tự quấn nilon rồi chụp ảnh. Sau đó, hình ảnh được một số trang cá nhân bán hàng online thêm các thông tin, đăng tải trên mạng xã hội./.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Thực hư thông tin trẻ bị bắt cóc trước cổng trường ở Đông Anh, Hà Nội VOV.VN -Trước thông tin "nghi có người lạ bắt cóc trẻ em" tại một số trường học trên địa bàn, Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) đã vào cuộc xác minh.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER