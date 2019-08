Thông tin chính thức vụ bố dựng chuyện con gái 6 tuổi bị xâm hại

Công an tỉnh Nghệ An vừa có thông cáo báo chí thông tin chính thức kết quả xác minh tin báo tố giác tội phạm của Nguyễn Thanh Trung về việc cháu Ng.B.Th (6 tuổi, con gái Trung) bị xâm hại tình dục.

Nguyễn Thanh Trung tại cơ quan điều tra.

Cụ thể, vào ngày 28/6, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vinh, tỉnh Nghệ An tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm của Nguyễn Thanh Trung (SN 1993, trú tại phường Lê Mao, TP Vinh) tố cáo chị Trần Thị Th.A. (quê Hậu Giang) có hành vi xâm hại tình dục đối với cháu Nguyễn B.T. (con gái Trung).

Sau khi tiếp nhận tố giác của anh Nguyễn Thanh Trung, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT, Công an TP Vinh chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng tập trung điều tra, xác minh theo đúng quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra có đủ căn cứ xác định: Tố giác tội phạm của anh Nguyễn Thanh Trung về việc cháu Nguyễn B.T. bị xâm hại tình dục là không có thật.

Qua kiểm tra nhật ký cuộc gọi của chị A. và anh Trung, trích xuất dữ liệu camera, lời khai của những người liên quan, giám định dữ liệu băng ghi âm do anh Trung cung cấp…, cơ quan công an xác định khoảng thời gian anh Trung tố cáo cháu Nguyễn B.T. bị xâm hại, không có ai khác ngoài anh Trung, chị A. và cháu T. ra vào phòng 209, khách sạn Mường Thanh Thanh Niên (nơi chị A. và cháu T. ở).

Kết quả giám định pháp y về tình dục đối với cháu Nguyễn B.T. cho thấy, không có dấu vết tổn thương ở màng trinh; hậu môn bị sưng nhẹ ở 2 vị trí. Anh Trung khai rằng do gia đình thiếu quan tâm, chăm sóc đối với cháu T. nên dẫn đến cháu bị viêm nhiễm ở hậu môn.

Tại cơ quan điều tra, Trung khai nhận do sử dụng ma túy đá nên dẫn đến ảo tưởng, nghĩ rằng chị A., đã làm hại cháu T. nên tố cáo không đúng sự thật.

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 23/8/2019, Cơ quan CSĐT, Công an TP Vinh đã ra Quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn tố giác của Nguyễn Thanh Trung.

Quá trình điều tra, xác minh tin báo, tố giác tội phạm đã làm rõ Nguyễn Thanh Trung đã có hành vi mua dâm, quan hệ tình dục nhiều lần với người chưa đủ 16 tuổi. Hành vi của Trung có dấu hiệu của các tội “Mua dâm người dưới 18 tuổi” (quy định tại điều 145 Bộ Luật hình sự).

Ngày 24/8, Cơ quan CSĐT, Công an TP Vinh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 520, ra Quyết định khởi tố bị can số 712, ra lệnh tạm giam số 456 đối với Nguyễn Thanh Trung trong thời hạn 4 tháng về tội "Mua dâm người dưới 18 tuổi" để điều tra, xử lý theo quy định. Các quyết định tố tụng trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Vinh phê chuẩn.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT, Công an TP Vinh đang tiếp tục tiến hành điều tra, xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật./.