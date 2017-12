Thông tin chính thức vụ tài xế xe điên tông loạn xạ trên phố Huế

Danh tính tài xế xe điên gây tai nạn liên hoàn trên phố Huế: Công an quận Hai Bà Trưng thông tin chính thức về vụ tài xế côn đồ lái xe 'điên' gây tai nạn liên hoàn trên phố Huế rồi bỏ chạy. Tài xế xe ô tô hiệu Mercedes mang BKS: 31A - 565.81 là Nguyễn Hoàng Hà (ảnh) (SN 1967, trú tại quận Hai Bà Trưng). Giết người trốn truy nã 21 năm không thoát: Ngày 22/12, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Hà Nam cho biết, ngày 21/12, đơn vị phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ đối tượng Trần Văn Hiệp (ảnh) (SN 1971, HKTT ở Động Xuyên, Thanh Hải, Thanh Liêm, Hà Nam) sau 21 năm trốn Lệnh truy nã về hành vi “Giết người”. Tìm nghi can cài đặt thiết bị đánh cắp thông tin tại “cây” ATM: Từ phản ánh của một số khách hàng của Ngân hàng N - Chi nhánh Quảng Ninh, qua rà soát hệ thống camera giám sát tại các “cây” ATM trên địa bàn, công an phát hiện trong các ngày 16 và 17/12 tại “cây” ATM khu vực phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, xuất hiện 1 đối tượng có dấu hiệu cài đặt thiết bị để trộm cắp thông tin dữ liệu thẻ. Trong ảnh, nghi can có hành vi cài đặt thiết bị trộm cắp dữ liệu thẻ ATM (Ảnh: ANTĐ) Đâm bạn gái đến chết vì không nối lại tình cảm: Nhiều lần thuyết phục bạn gái nối lại tình cảm nhưng bất thành, nam thanh niên đi mua dao rồi quay lại phòng trọ đâm chết người yêu cũ. Phạm Ngọc Sơn (ảnh) (25 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) đã bị TAND TPHCM xét xử sơ thẩm, tuyên án tử hình về tội “giết người”. (Ảnh: CAND) Hỗn chiến trước quán karaoke rồi nã súng vào cảnh sát: Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Thanh Hóa) đã bắt giữ 10 đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng tại quán Karaoke Jacson trên địa bàn xã Hoàng Vinh, huyện Hoằng Hóa và sử dụng súng tự chế bắn bị thương 1 cán bộ Công an huyện Hoằng Hóa… Trong ảnh, 10 đối tượng gây rối TTCC và 2 khẩu sung tự chế bắn đạn ria của Phạm Văn Minh và Nguyễn Văn Cường. (Ảnh: CAND) Liên tiếp bắt giữ các vụ vận chuyển, tàng trữ ma túy: 15h ngày 21/12, tại bản Bãi Sậy, xã Mường Sang, Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La bắt quả tang đối tượng Văn Như Giang (ảnh) (SN 1977, trú tại phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) đang tàng trữ 76,1g heroin. Được biết, Giang là đối tượng nghiện ma túy lâu năm. Đến 23h30 cùng ngày, tại khu vực bản Áng, xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, Tổ công tác Công an huyện Mộc Châu và các đơn vị phối hợp đã bắt quả tang đối tượng Vàng A Váu (ảnh) (SN 1987, trú tại bản Co Sung, xã Đông Sang) đang vận chuyển trái phép 12.000 viên ma túy tổng hợp. Nghi án vào nhà dân cướp két sắt trong đêm: Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) xác nhận, đơn vị đang tiến hành điều tra và xác minh một nghi án cướp két sắt táo tợn vừa xảy ra trên địa bàn xã Bình Hải, huyện Thăng Bình. Vụ việc xảy ra vào khoảng 1h ngày 21/12 tại nhà của ông Đoàn Thức (ảnh) (trú tổ 4, thôn Phước An 2, xã Bình Hải, huyện Thăng Bình). (Ảnh: Dân Trí)

