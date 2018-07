Thông tin mới nhất vụ 1 phụ nữ bị sát hại ở chung cư cao cấp ở Hà Nội

Viện KSND thành phố Hà Nội đã ra cáo trạng truy tố bị can Phạm Thanh Tùng (ảnh) 22 tuổi, trú tại Ninh Bình) về 2 tội danh: “Giết người” và “Cướp tài sản”. Nạn nhân vụ án là chị Phạm Thị H. (36 tuổi), tại Khu đô thị chung cư cao cấp trên đường Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội) vào ngày 31/10/2017. (Ảnh: Zing) Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2017, thông qua mạng xã hội facebook, Tùng quen biết chị Phạm Thu H. Do đánh bạc bị thua phải vay nợ nhiều người nên Tùng nảy sinh ý định giết chết chị H. để chiếm đoạt tài sản. Trong ảnh: Phạm Thanh Tùng tại cơ quan điều tra. (Ảnh: CAND) Khoảng 9h ngày 31/10/2017, Tùng đến nhà chị H. chơi và quan hệ tình dục rồi được cho 1 triệu đồng. Đến 14h cùng ngày, trong lúc chị H. mất cảnh giác, Tùng từ đằng sau xông đến siết cổ nạn nhân. Thấy nạn nhân kêu cứu, Tùng liền bịt mồm và bóp cổ, sau đó dùng dao đâm nạn nhân đến tử vong. Trong ảnh: Công an lấy lời khai của đối tượng Tùng. (Ảnh: VTC News) Gây án xong, đối tượng lục tìm tài sản, chiếm đoạt được của nạn nhân số tài sản trị giá 120 triệu đồng (điện thoại iPhone 7, điện thoại hiệu Vertu và 28 triệu đồng). (Ảnh: An ninh Thủ đô) Tùng sau đó đem bán điện thoại hiệu Vertu và Iphone7, trả nợ gần 50 triệu đồng, số tiền còn lại dùng để tiêu xài cá nhân. Trong ảnh: Tang vật vụ án. (Ảnh: VTC News) Khoảng 17h cùng ngày, sự việc được phát hiện và báo tới cơ quan công an. Trong ảnh: Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. (Ảnh: KT) Đến khoảng 11h20 ngày 1/11/2017, khi Tùng đi ra khu vực thị trấn Chúc Sơn (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) để mua quần áo thì bị cơ quan công an phát hiện, bắt khẩn cấp và thu giữ trên người Tùng số tiền 39,5 triệu đồng. (Ảnh: Zing) Camera ghi lại hình ảnh nghi phạm ở khu căn hộ nơi nạn nhân H. bị sát hại. Ảnh chụp từ camera. Đồ dùng của nạn nhân bị lục soát. (Ảnh: An ninh Thủ đô) Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án. Được biết, Tùng là sinh viên Đại học Sư phạm thể dục thể thao Hà Nội. (Ảnh: Báo Giao thông./.

