Thông tin mới nhất vụ bà già 70 tuổi thuê người bắn tình trẻ

Liên quan vụ việc nam thanh niên 30 tuổi bị bắn ngay trước cửa nhà ở quận Tân Phú (TP.HCM) vào tối 14/3/2018 được cho là do mâu thuẫn tình ái, thông tin trên báo Giao Thông cho biết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa khởi tố bị can đối với bà Huỳnh Thị Tuyết Hồng (70 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh), để điều tra hành vi Cố ý gây thương tích. Gần đây nhất, liên quan đến vụ việc, nam thanh niên - nạn nhân trong vụ việc đã trần tình trên báo Thanh Niên, khẳng định "không có chuyện mình và cô ấy có tình cảm với nhau, rồi dẫn đến chia tay như báo chí đăng. Mình và cô ấy coi nhau như mẹ con, có đi du lịch với nhau nhưng rất tôn trọng nhau; cô ấy chưa bao giờ tiếp xúc chân tay với mình cũng chưa bao giờ thể hiện là thích hay thương mình"(Ảnh chụp từ clip của Thanh Niên) Theo trần tình của nam thanh niên trên báo Thanh Niên, "trong thời gian quen biết, hầu như các xích mích chỉ xoay quanh cuộc sống hàng ngày, đó không phải những mâu thuẫn quá lớn dẫn đến việc mình bị bắn". Nam thanh niên cho biết có quen biết bà Hồng được hơn 1 năm. Khi quen nhau, bà H nói mình sống một mình, con cái đi làm, ít khi lui tới nên bà này rất buồn và cô độc. Thương cảm cho hoàn cảnh của bà Hồng, cùng lứa tuổi với mẹ mình ở nhà, nam thanh niên thường xuyên lui tới chơi với bà Hồng, đi ăn uống, đi du lịch với nhau (Ảnh chụp từ clip của Thanh Niên) Nam thanh niên cho rằng tới khi bị bắn, cơ quan điều tra nói bà Hồng có liên quan tới vụ việc vì lý do mâu thuẫn cuộc sống, nhờ người đánh anh ta, người đó lại nhờ đồng nghiệp của họ đánh thanh niên này. Đồng nghiệp của họ có súng nên họ bắn luôn. Trước ngày bị bắn, nam thanh niên và bà Hồng vừa đi Phú Quốc về. Trong ảnh, khu vực nam thanh niên bị bắn gục (Ảnh: Người đưa tin) Liên quan vụ án này, ngày 6/6, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam Hồ Thanh Nhân (22 tuổi) và Lê Đăng Quang (25 tuổi) để điều tra về tội "Giết người". Qua điều tra, công an xác định nạn nhân có mối quan hệ tình cảm với bà Hồng (70 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh). Khoảng tháng 3/2018, giữa 2 người có mâu thuẫn nên thanh niên này chia tay. Bực tức, bà Hồng nói con trai là Nhân xử lý Phong. Sau đó, Nhân đã thuê Quang để ra tay. (Ảnh: Tuổi Trẻ) Theo hồ sơ vụ án, tối 14/3, anh Nguyễn Thanh P (30 tuổi, ngụ quận Tân Phú, TP.HCM) vừa về trước cửa nhà ở đường số 27 (phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú) thì bị một nam thanh niên dùng súng bắn vào người. Kết quả giám định cho thấy, anh P bị thương tích 36%. (Ảnh: Công an Nhân dân)

