Thông tin mua bán trẻ em tại Mường Nhé là không có thật

Công an huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đã làm công văn gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên đề nghị xử lý những đối tượng đăng thông tin xuyên tạc về việc mua bán trẻ em trên địa bàn huyện, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến vấn đề đảm bảo an ninh trật tự của địa phương.



Thượng tá Nguyễn Đình Quân, Phó Trưởng Công an huyện Mường Nhé cho biết, từ ngày 21/2, trên mạng xã hội Facebook, một số tài khoản Facebook như Tâm Đức, Hoa Ban Trắng, Trường Linh MP, Đỗ Minh... và một số nhóm như: Chợ Điện Biên, Kinh Dịch Hội... đã đăng thông tin kèm ảnh với nội dung: “MUA BÁN TRẺ EM BÁN SANG BIÊN GIỚI - Công an huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên vừa ngăn chặn thành công một vụ mua bán trẻ em qua biên giới. Đối tượng bị tạm giữ là Phạm Thị Liên - 45 tuổi, người từng có tiền án mua bán trái phép chất ma túy, và 2 bé gồm 1 trai và một gái.



Đồng phạm của Phạm Thị Liên hiện vẫn đang lẩn trốn. Qua đấu tranh, bước đầu đối tượng khai nhận đã mua 2 bé lại từ một đối tượng khác ở Quảng Ninh rồi ý định mang qua TQ để bán lại.



Nay, CA huyện Mường Nhé ra thông báo tìm thân nhân của 2 bé nói trên và kêu gọi người dân cung cấp thêm thông tin để CA mở rộng điều tra.



Hiện 2 bé sức khỏe ổn định, đang được các chiến sỹ CA huyện Mường Nhé chăm sóc.



Xin nhờ cộng đồng mạng lướt qua chia sẻ để thân nhân của các bé biết mà liên hệ thủ tục nhận về”.



Sau khi thông tin này được đăng tải lên mạng xã hội, có rất nhiều người đã quan tâm bình luận, chia sẻ và liên hệ với Công an huyện Mường Nhé đề nghị cung cấp thêm thông tin.



Tuy nhiên theo Thượng tá Nguyễn Đình Quân, đây là thông tin không có thật, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến tình hình đảm bảo an ninh trật tự của địa phương. Vì vậy, ngày 28/2, Công an huyện Mường Nhé đã khẩn trương làm văn bản gửi Ban Giám đốc Công an tỉnh nắm thông tin và chỉ đạo các phòng nghiệp vụ điều tra làm rõ nguyên nhân, mục đích của những đối tượng đưa tin trên./.