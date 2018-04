Thông tin tiếp vụ nữ sinh bị đâm tử vong trước cổng trường ở Bắc Giang

Theo An ninh Thủ đô, ngày 27/4, CA huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang cho biết đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Quốc Đạt (SN 2000), trú tại thôn Tranh, xã Vô Tranh, huyện Lục Nam để điều tra làm rõ hành vi giết người.

Được biết, nạn nhân là cô gái hiền lành, trắng trẻo, xinh xắn. Giữa cô và hung thủ Lê Quốc Đạt có quan hệ tình cảm, song do cãi nhau đã chia tay.

Trường THP Tứ Sơn (ảnh minh họa)

Kể từ khi bị T khước từ lời yêu, Đạt tỏ ra tiêu cực, có tâm trạng chán nản, buồn bã. Đặc biệt, từ hơn một tuần trở lại đây, Đạt có những lời lẽ đăng lên mạng xã hội cho thấy đối tượng có sự chuẩn bị trước cho hành động của mình, kèm theo bức ảnh đối tượng đang giơ một con dao nhọn lên lau chùi...

Theo zing.vn, ngay sau khi nữ sinh bị sát hại, Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang đã cử cán bộ xuống trường THPT Tứ Sơn . "Chúng tôi đã tiến hành ổn định tâm lý giáo viên và học sinh, đồng thời chỉ đạo trường phối hợp với gia đình lo hậu sự cho gia đình nữ sinh" -ông Nguyễn Đức Hiền, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc Giang cho biết.

Vụ việc xảy ra khoảng 11h30', ngày 27/4, tại quán ăn trước cổng trường THPT Tứ Sơn, nữ sinh Nguyễn Thị Lệ T. (SN 2001, trú tại xã Tân Mộc, huyện Lục Ngạn) có xảy ra cự cãi với 1 nam thanh niên tên Đ. Sau đó, nữ sinh T. bị nam thanh niên này đâm nhiều nhát, dẫn tới tử vong.

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã Trường Sơn nhanh chóng có mặt tại bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo cơ quan công an huyện Lục Nam. Ngay sau khi gây án mạng đối tượng Đ. đã đến cơ quan công an đầu thú. Nghi phạm được xác định là N.Q.Đ (SN 1996, cùng trú tại huyện Lục Nam)./.

