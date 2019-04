Thủ đoạn của 9X lừa đảo gần 70 tỷ đồng tại Cà Mau

Ngày 7/4, Công an tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa bắt tạm giam đối với bị can Võ Hồng Đào (SN 1996, ở thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau), về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Đào đã lừa đảo của hàng chục bị hại, với số tiền lên đến hơn 69 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 14/8 năm ngoái, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Kết quả điều tra, Đào đã sử dụng mạng xã hội Facebook tìm người gia công xâu chuỗi hạt, rèm cửa với mức tiền công cao. Tuy nhiên, để được giao nguyên liệu về làm thì phải đặt tiền cọc cho Đào trước, sau khi hoàn thành sản phẩm giao lại thì Đào sẽ thanh toán tiền cọc lẫn tiền công.

Đối tượng Võ Hồng Đào.

Sau khi khách hàng hoàn thành giao hàng thì Đào không thanh toán mà thuê người tháo ra, tiếp tục nhận tiền cọc của người khác. Bằng thủ đoạn trên, Đào đã chiếm đoạt tiền cọc của 18 bị hại với số tiền trên 56 tỷ đồng. Tháng 9/2018, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đào, lý do nuôi con dưới 36 tháng tuổi.

GM_PC_ARTICLE_NATIVE_ADS

Trong quá trình được cho tại ngoại, Đào lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Cụ thể, Đào sử dụng mạng xã hội Facebook với nickmane “Như Nguyễn”, “Nguyễn Như” để chiếm đoạt số tiền đặt cọc của nhiều bị hại khác khoảng 13 tỷ đồng.

Công an tỉnh Cà Mau kêu gọi ai là bị hại của đối tượng Đào được sử dụng với các nickname “Ca Na”, “Như Nguyễn”, “Nguyễn Như” hãy đến Công an tỉnh Cà Mau để tố giác và được hướng dẫn để xử lý./.

GM_PC_ARTICLE_INPAGE_BANNER

Vụ thiếu tướng quân đội dởm lừa đảo: Bắt tạm giam thêm 2 đối tượng Liên quan đường dây giả danh Thiếu tướng quân đội, lừa hơn 1.000 người với số tiền gần 100 tỷ đồng, Công an TP Hà Nội vừa bắt tạm giam thêm 2 bị can.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL

PC_Article_AfterShare_1