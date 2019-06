Thu giữ gần 5 tấn ma túy tổng hợp, 700kg heroin trong 6 tháng

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với các đơn vị chức năng liên tiếp triệt phá các đường dây vận chuyển trái phép ma túy đặc biệt lớn tại các cửa khẩu ở Hà Tĩnh, Nghệ An, thành phố Hồ Chí Minh…Qua đó, thu giữ gần 5 tấn ma túy tổng hợp.

Đối tượng Trần Anh Dưỡng (áo trắng) sinh năm 1976, tạm trú tại tổ 6, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La cùng số ma túy tại cơ quan điều tra.

6 tháng qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Nguồn ma túy chủ yếu từ nước ngoài, nhất là từ khu vực “Tam giác vàng” được mua bán, vận chuyển trái phép về Việt Nam tiêu thụ hoặc tiếp tục vận chuyển đi nước thứ 3 qua các tuyến biên giới đường bộ, đường hàng không, đường biển.

Đáng lưu ý, lượng ma túy tổng hợp từ Lào và Campuchia được vận chuyển vào Việt Nam tiếp tục gia tăng. Đến nay, các lực lượng trên toàn quốc đã phát hiện hơn 13.000 vụ phạm tội về ma túy; bắt giữ hơn 20.000 đối tượng; thu giữ gần 5 tấn ma túy tổng hợp, 507 kg ketamine và 675 kg heroin.

Trong đó, điển hình là vụ Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Bộ Công an, Cục Hải quan Hà Tĩnh, Công an Nghệ An cùng khám xét một ngôi nhà tại ngõ 161 đường Phùng Chí Kiên, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, bắt giữ 5 đối tượng và thu giữ gần 700 kg ma túy; ngày 17/4, lực lượng Công an Nghệ An tiến hành thu giữ 23 bao tải đựng gần 1 tấn ma túy đá tại cánh đồng muối ở xã Quỳnh Thuận, Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An.

Trước đó, ngày 20/3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị, địa phương bắt giữ 7 đối tượng (4 đối tượng người nước ngoài, 3 đối tượng người Việt Nam); vật chứng thu giữ 1,161 tấn ma túy tổng hợp dạng “đá”...

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy ở nước ta vẫn diễn biến phức tạp và nghiêm trọng, lượng ma túy từ nước ngoài vận chuyển vào trong nước còn nhiều. Nhiều vụ án thương tâm đau lòng, một phần là do người nghiện ma túy "ngáo đá" gây ra rất nhức nhối, đây là mối quan tâm lo lắng và bức xúc trong nhân dân…

Thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) cho biết, ngoài việc triệt phá các đường dây ma túy lớn, gần đây nhiều tụ điểm tổ chức sử dụng ma túy cũng đã được Công an các địa phương triệt phá.

Theo ông Bình, theo quy luật cung cầu, nếu không có người sử dụng thì không có người mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy. Do đó việc giảm tác hại cũng như giảm người nghiện và người sử dụng trái phép chất ma túy là giải pháp căn cơ, cơ bản nhất để giảm lượng ma túy trung chuyển vào nội địa của nước ta.

“Giải pháp hàng đầu và quan trọng nhất đó là phải đẩy mạnh được công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức thế nào là ma túy, tác hại của ma túy, con đường lây lan. Đặc biệt, đối với những người đã sử dụng ma túy, cần tuyên truyền đến mọi người không nên phân biệt, kỳ thị, giúp họ vượt qua lạc lối. Bên cạnh sự giáo dục của nhà trường, quản lý của xã hội thì gia đình là quan trọng nhất” – Thượng tá Ngô Thanh Bình cho biết.

Theo vị Thượng tá, trong thời gian tới Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cấp, các ngành đưa giáo dục về phòng, chống ma túy nhiều hơn vào trường học và coi đây là yếu tố bền vững nhất để tạo cho thế hệ trẻ có kiến thức để tự đề kháng với ma túy, đến khi gặp vấn đề các bạn trẻ tự biết cách phòng, tránh”./.

Phá đường dây ma túy liên tỉnh, thu 9 bánh heroin, gần 1kg ma túy đá VOV.VN - Các đối tượng vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy từ Hòa Bình về thành phố Hải Phòng, sau đó chuyển đi các địa phương khác tiêu thụ.