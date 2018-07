Thủ quỹ tự ý rút tiền tiêu xài cá nhân

Ngày 20/7, Công an tỉnh Bến Tre cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Đào Minh Việt (59 tuổi, nguyên là thủ quỹ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi tham ô tài sản; đồng thời khởi tố bị can cho tại ngoại đối với Trần Thị Nguyệt (50 tuổi), là thủ quỹ của cơ quan này để điều tra cùng về hành vi tham ô tài sản.

Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre nơi xảy ra vụ việc

Theo kết quả điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 3/2011 đến tháng 3/2016, bà Trần Thị Nguyệt là thủ quỹ Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre đã đến Kho bạc Nhà nước tỉnh rút số tiền 20 triệu đồng nhưng về không nhập quỹ.

Nhằm hợp thức hóa chứng từ chi, bà Nguyệt đã lập một sổ quỹ tiền mặt để chi khống toàn bộ số tiền trên và chiếm đoạt tiêu xài cá nhân.

Đối với Đào Minh Việt, từ tháng 4 đến tháng 9/2016, lợi dụng chức vụ là thủ quỹ của đơn vị, đã đến Kho bạc Nhà nước tỉnh Bến Tre rút số tiền 100 triệu đồng nhưng về không nhập quỹ và đã chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn phát hiện bị can Việt còn có dấu hiệu đồng phạm với bà Võ Thị Hồng Vân, nguyên là kế toán của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bến Tre tỉnh trong một vụ tham ô tài sản.

Trước đó, tháng 11/2017, bà Vân cũng đã bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre bắt tạm giam để điều tra hành vi tham ô gần 2,8 tỉ đồng.../.

