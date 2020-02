Thứ trưởng Bộ Công an kêu gọi Tuấn “khỉ” ra đầu thú

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 5/2, trả lời câu hỏi về việc truy bắt Lê Quốc Tuấn (tức Tuấn "khỉ") - nghi can xả súng giết nhiều người ở Củ Chi, TPHCM, Trung tướng Lương Tam Quang - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết nguyên nhân vụ án là do mâu thuẫn trong đánh bạc.

Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an.

Ông Quang cho biết, cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã Tuấn và Phạm Thanh Tâm, trong đó, đối tượng Tâm đã ra đầu thú.



“Cơ quan Công an đang áp dụng các biện pháp cần thiết để truy bắt bằng được đối tượng Lê Quốc Tuấn. Qua báo chí, chúng tôi kêu gọi Lê Quốc Tuấn ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật”, Trung tướng Lương Tam Quang nói.

Trước đó, Công an TP HCM đã phát đi thông báo tới các ban ngành để tiến hành vây bắt đối tượng. Được biết, đối tượng gây án là Lê Quốc Tuấn (SN 1987, ngụ tại huyện Củ Chi)./.