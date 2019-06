Thừa Thiên Huế: Phá đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lâm Đại Phi và vợ là Đỗ Thị Kim Phượng, 33 tuổi (ngụ tổ 10, phường Hương Sơ, thành phố Huế); Phạm Văn Phương, 23 tuổi (ngụ 245/4 Phan Bội Châu, phường Trường An, thành phố Huế); Nguyễn Ngọc Anh Duy, 29 tuổi (ngụ 134 Minh Mạng, phường Thủy Xuân, thành phố Huế) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.



Tang vật thu được của vụ án (Ảnh: Công Lý)

Từ tháng 5/2017, Phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế phát hiện đường dây ma túy lớn, liên quan nhiều đối tượng tại Thừa Thiên - Huế, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành khác. Trong đó nổi lên 2 đối tượng chuyên mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy là vợ chồng Phi và Phượng.

Ngày 10/6/2019, Công an thành phố Huế bắt Phượng khi đang đi xe taxi bán ma túy cho các con nghiện.



Lúc 1h ngày 19/6, các trinh sát bắt giữ Lâm Đại Phi. Khám xét khẩn cấp nhà ở đối tượng này, lực lượng công an thu giữ hơn 2,1kg ma túy đá; 2.160 viên ma túy tổng hợp hiệu WY; 8,8g ma túy dạng khay; hơn 20 thanh kiếm, mã tấu, 1 roi điện và các tang vật liên quan.



Tại nhà riêng ở phường Hương Sơ, thành phố Huế, Phi thiết kế 1 phòng để dùng cho việc sử dụng ma túy. Trong phòng, Phi bố trí nhiều camera có thể quan sát tất cả các khu vực xung quanh nhà. Phi từng làm nhân viên tại một vũ trường ở thành phố Hổ Chí Minh, sau đó nghiện ma túy và bị xử án tù về tội “Cố ý gây thương tích”.



Ra tù, Phi trở về Huế làm nghề thợ sắt. Tuy nhiên, thời gian sống ở thành phố Hổ Chí Minh, Phi quen biết với nhiều đối tượng giang hồ, các “mối” buôn bán ma túy nên tính toán hoạt động mua bán ma túy tại Huế. Phi móc nối với nhiều đối tượng ở thành phố Hồ Chí Minh mua ma túy đá, ma túy tổng hợp từ thành phố Hồ Chí Minh đưa về Huế sử dụng và tiêu thụ.



Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đang hoàn tất hồ sơ để xử lý; mở rộng xác minh, điều tra nhiều đối tượng có liên quan trên phạm vi toàn quốc./.