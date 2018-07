Thừa Thiên-Huế: Bắt giữ nhóm đối tượng cá độ bóng đá

Ngày 13/7, Công an huyện Phú Vang phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế khám xét khẩn cấp tại nhà của Phan Văn Minh (25 tuổi, trú tại thôn Bình Tân, thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang), phát hiện Minh đang tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá cược bóng đá trên mạng.

Đối tượng Phan Văn Minh

Các đối tượng gồm: Ngô Đức Anh, Trần Tùng, Nguyễn Thị Thương Thương, Dương Trung Thảo, Nguyễn Văn Quân, Hồ Văn Tiến, Huỳnh Văn Liền (cùng trú tại thị trấn Thuận An) và Phạm Thiên Huy (trú tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên -Huế).

Tiếp tục khám xét tại nhà của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ hơn 100 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan đến vụ án.

Trước đó, Công an thị xã Hương Trà đã bắt quả tang 23 đối tượng có hành vi đánh bạc qua mạng.

Hiện lực lượng Công an huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

