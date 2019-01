Thực nghiệm hiện trường vụ sát hại nữ MC đám cưới ở An Giang

Sáng 18/1, các cơ quan chức năng tỉnh An Giang đã áp giải bị can Nguyễn Minh Thanh (SN 1998, trú xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) để tiến hành thực nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra tại ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành vào ngày 26/11/2018. Nạn nhân là chị H.T.K.T (SN 1986, trú tại xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang). Trước đó, tối 26/11/2018, Thanh đến dự đám cưới nhà người quen tại ấp Hòa Lợi 4, xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành. Tại đây Thanh gặp và nói chuyện với chị H.T.K.T., là nguời dẫn chương trình tại đám cưới. Đến khoảng 23h cùng ngày, Thanh và T. đi ra khu đất trống gần khu vực đám cưới để nói chuyện. Trong lúc nói chuyện, Thanh đòi quan hệ tình dục với T. nhưng T. không đồng ý nên hai bên lời qua tiếng lại. Lúc này, Thanh nắm tóc T. kéo ra mương nước gần đó rồi dìm chết T. Thanh cởi quần áo của T. ném vào đám sậy rồi vác xác nạn nhân về vùi dưới mương nước phía sau nhà của mình. Sau đó, Thanh dùng 1 tấm xi măng đè lên xác của nạn nhân. Sau khi sát hại T, Thanh lấy điện thoại và xe máy hiệu Nouvo biển kiểm soát 62L1-179.83 của T. đem bán được 3,5 triệu rồi bỏ lên Bình Dương. Đến ngày 2/12/2018, Thanh về quê mua lại xe Nouvo rồi mang đến Công an huyện Châu Thành tự thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

