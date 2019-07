Thực nghiệm hiện trường vụ sát hại nữ sinh giao gà ở Điện Biên

Sáng 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên tiến hành tổ chức thực nghiệm hiện trường, điều tra vụ án nữ sinh giao gà Cao Mỹ Duyên bị sát hại trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua.



Quá trình thực nghiệm hiện trường điều tra được tiến hành từ khu vực chợ C13 đến nhà ở của đối tượng Bùi Văn Công tại đội 11, xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên, nơi được xác định là hiện trường chính của vụ án.

Việc thực nghiệm hiện trường điều tra tại đây nhằm kiểm tra, đánh giá chứng cứ, lời khai của các bị can và các tình tiết của vụ án, đảm bảo khách quan, đúng người, đúng tội, đúng bản chất của vụ việc.

Quá trình thực nghiệm dựa theo các tình tiết, diễn tiến hành vi phạm tội mà các đối tượng đã khai báo.

Trong sáng nay, đối tượng Vương Văn Hùng (SN 1984, có hộ khẩu thường trú ở thị trấn Tuần Giáo (tỉnh Điện Biên) là bị can đầu tiên tham gia quá trình thực nghiệm điều tra. Vương Văn Hùng cũng là nghi can đầu tiên bị bắt trong vụ án này vào ngày 10/2/2019.



Quá trình thực nghiệm sẽ bắt đầu từ lúc Hùng gọi điện cho Cao Mỹ Duyên đặt mua gà.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi Cao Mỹ Duyên mang gà lên giao cho đối tượng tại căn nhà hoang, Vương Văn Hùng đã dùng côn xích sắt siết cổ làm nạn nhân ngất đi, sau đó gọi cho Bùi Văn Công lái xe tải lên, đưa nạn nhân vào thùng xe rồi đưa về nhà Công để giam giữ.



Tại căn nhà của đối tượng Bùi Văn Công, nơi được xác định là hiện trường chính của vụ án, các đối tượng đã giam giữ, thực hiện hành vi hãm hiếp, sau đó sát hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên.

Khoảng 100 cảnh sát được huy động để bảo vệ quá trình thực nghiệm. Việc thực nghiệm hiện trường nhằm kiểm tra, đánh giá chứng cứ, lời khai của các bị can và các tình tiết của vụ án, đảm bảo khách quan, đúng người, đúng tội, đúng bản chất của vụ việc.



Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây chấn động dư luận cả nước, Công an tỉnh Điện Biên đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an và xác lập chuyên án 219D, huy động các lực lượng phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ.



Cho đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố, bắt tạm giam 9 bị can, gồm: Vương Văn Hùng; Bùi Văn Công; Phạm Văn Nhiệm; Phạm Văn Dũng; Lường Văn Hùng; Lường Văn Lả; Cầm Văn Chương; Bùi Thị Kim Thu; Vì Văn Toán, về hành vi Giết người, Cướp tài sản, Hiếp dâm, Bắt giữ người trái pháp luật, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Không tố giác tội phạm.



Theo kế hoạch, Cơ quan điều tra sẽ lần lượt tiến hành thực nghiệm hiện trường điều tra đối với 8 đối tượng còn lại tham gia bắt cóc, hiếp dâm và giết hại nữ sinh Cao Mỹ Duyên trong các ngày tới./.