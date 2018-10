Tiền Giang: Bắt gọn 19 đối tượng đá gà ăn tiền

Ngày 28/10, Lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, vừa kết hợp với công an huyện Chợ Gạo triệt phá một điểm đá gà ăn tiền tại xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo, lập biên bản tạm giữ 19 đối tượng để xử lý theo quy định các pháp luật.

Vào lúc 13h30 ngày 27/10, lực lượng Công an bất ngờ tấn công và phát hiện quả tang nhiều đối tượng đang say sưa đá gà tại điểm đất trống thuộc ấp Phú Lợi C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo.

Cơ quan công an tạm giữ 19 đối tượng tổ chức và tham gia đá gà ăn tiền; thu giữ nhiều tang vật tại hiện trường gồm: 8 con gà đá, 7 cặp cửa sắt, 01 cân đồng hồ, 50 cuộn băng keo, 16 xe mô tô, 19 điện thoại di động và gần 20 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng này khai nhận tụ điểm đá gà này do Lâm Thanh Vũ, sinh năm 1981, ngụ ấp Phú Lợi C, xã Phú Kiết, huyện Chợ Gạo cùng một đối tượng khác đứng ra tổ chức. Do các đối tượng này, hoạt động trong hẻm sâu, có cử người cảnh giới nên lực lượng công an cơ sở khó phát hiện để xử lý./.

