Tiền Giang họp HĐND tỉnh “mổ xẻ” tình trạng đá gà tràn lan

Từ ngày 8-10/7, kỳ họp thứ 12 - Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khóa IX diễn ra với nhiều nội dung quan trọng. Tại phiên thảo luận và chất vấn, trả lời chất vấn, vấn đề tệ nạn gia tăng 56%, đặc biệt tệ nạn đá gà ăn tiền tràn lan tại địa bàn tỉnh từ nhiều năm nay trở thành vấn đề “nóng”. Các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và cử tri tỉnh Tiền Giang đề nghị UBND tỉnh và các ngành chức năng tỉnh phải làm rõ vì sao chưa xử lý triệt để các tụ điểm đá gà ăn tiền và xác định có người “bảo kê” hay không?

Toàn cảnh cuộc họp.

Qua phản ánh của cử tri và giám sát của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang thì tệ nạn cờ bạc, nhất là đá gà ăn tiền trên địa bàn tỉnh thời gian qua rất đáng báo động. Các ngành chức năng đã triệt phá nhiều “trường gà” đến hàng trăm con bạc; cũng có nhiều tụ điểm, đối tượng chủ mưu, tổ chức đá gà ăn tiền tái phạm nhiều lần với thủ đoạn rất tinh vi…

Hệ lụy từ các tụ điểm cờ bạc này rất nghiêm trọng, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Tuy nhiên việc đấu tranh, xử lý của các ngành chức năng mà đặc biệt là ngành công an các cấp ở tỉnh Tiền Giang còn chậm, thiếu kiên quyết; rất ít trường hợp đưa ra khởi tố, xử lý hình sự.

Đại biểu Hội đồng nhân dân Huỳnh Văn Hải, Phó Chủ tịch Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tiền Giang có ý kiến: “Trong thời gian qua, tình hình đá gà trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. Cơ quan công an bắt nhiều vụ án; trong đó có vụ tại ấp Tân Thuận B, xã Bình Đức. Tôi đề nghị (Công an tỉnh) giải trình nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng này, tại sao không báo cáo cấp trên để xử lý. Xác định có bao che hay không và xử lý thế nào?”

Tình trạng đá gà ăn tiền đang trở thành vấn đề "nóng" ở Tiền Giang.

Đại tá Nguyễn Văn Tảo, Phó Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang thừa nhận, tệ nạn đá gà ăn tiền diễn biến rất phức tạp, xảy ra ở nhiều nơi với nhiều thủ đoạn tinh vi. Trong 6 tháng đầu năm, ngành công an đã triệt phá 247 vụ đá gà ăn tiền, xử lý gần 1.900 đối tượng vi phạm. Tuy nhiên, do các quy định của pháp luật, mức xử lý các trường hợp tổ chức, tham gia đá gà ăn tiền còn nhẹ và có dư luận nhưng chưa phát hiện cụ thể cán bộ nào bảo kê. Trong thời gian tới, lực lượng công an tỉnh Tiền Giang tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các tụ điểm cờ bạc; trong đó có đá gà ăn tiền; tiếp thu tin báo, tố giác của người dân, xử lý nghiêm cá cán bộ thiếu trách nhiệm.

Đại tá Nguyễn Văn Tảo cho biết: "Tình hình cờ bạc trên địa bàn tỉnh ở đâu cũng có chứ không phải ở xã Bình Đức (huyện Châu Thành). Chúng tôi họp hàng tháng, hàng quý, kể cả 6 tháng và cả năm đều có chỉ đạo, nhắc nhở, có kiểm tra. Khi có phản ảnh thì chúng tôi có công văn chỉ đạo trực tiếp. Các vụ việc cứ tái diễn là do chính sách pháp luật của chúng ta nhân đạo quá, xử lý vi phạm hành chính cả chục lần nhưng cũng không xử lý hình sự được. Tình hình dư luận bảo kê, bao che, chúng ta nghe nhiều lắm nhưng không có chỗ nào cụ thể. Quý đại biểu biết chỗ nào, đồng chí nào bảo kê tụ điểm đá gà hãy báo chính xác để chúng tôi xử lý."/.